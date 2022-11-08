世足／丹麥公布21人名單 「死了5分鐘」的艾里克森再戰一回

2022卡達世界盃倒數12天，各國陸續公布球隊名單，今天丹麥先公布了21人的名單，由去年歐國盃賽場因心臟病發暈倒的球星艾里克森（Christian Eriksen）領銜出賽，這將是他的第三屆世界盃。

自從1992年丹麥童話故事般在歐國盃取得冠軍後，每當國際大賽時，人們都會期待著童話再現，而去年歐國盃賽場丹麥主力艾里克森心臟病發倒下，但丹麥全隊並未倒下，而是一路殺到歐國盃4強才敗給英格蘭，差點再創驚奇。

根據《BBC》報導指出，丹麥已確認26人名單中的21人，目前將有10-12名成員角逐最後5席代表國家出賽機會，對此總教練尤爾曼德（Kasper Hjulmand）表示：「很多事都還有可能發生，現在還不確定，但這樣是正確的方式，有許多球員都還有2場比賽要進行，事情都還有改變的可能。」

目前陣中領銜帶領球隊的是30歲的艾里克森，去年他在歐國盃賽場突然失去意識、心臟驟停，幸及時搶救，用心肺復甦裝置才他救回，當時受訪時艾里克人就表示自己「死了5分鐘」。

事發之後大家一度認為他將在也無法回歸賽場，但當他裝上心臟除顫器（ICD），好在手術後復原狀況良好，也讓他決定重返賽場，但因義甲規定使用lCD者無法參加比賽，因此12月他選擇離開並在1月投入英超聯賽，3月時重返國家隊，對上荷蘭時還貢獻一個進球。

本屆世界盃丹麥在艾里克森的童話般復出，能否率隊在世界盃也打出童話的表現也讓人十分期待，丹麥本屆與法國、澳洲、突尼西亞分在D組，被評估有實力晉級淘汰賽，但若要在淘汰賽更進一步，難度較高。