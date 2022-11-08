世足賽／B組英國內戰、美伊外戰有話題 C組阿根廷領跑

世足B組和C組都有一支知名度高的傳統豪強：英格蘭與阿根廷！

B組組成是英國內戰：英格蘭、威爾士，以及政治糾紛美國與伊朗，這組很可能陷入局勢一片混亂；C組則由戰力平衡的阿根廷領跑，南美強權的小老弟們也希望送給梅西一屆完美謝幕的世足，墨西哥、波蘭與沙國爭奪小組次席也相當有趣。

傷病纏身的三獅英格蘭

B組堪稱是場外話題性最高的組合，由「兩個英國隊」英格蘭與威爾士，以及國際事務死對頭美伊所組成，這組從身價、名氣與過去戰績來看，「三獅軍團」英格蘭都是最被看好的隊伍，只是近況超糟，從六月以來的國際賽一場都沒贏過，主帥索斯蓋特每一場賽事都在嘗試新陣容，三獅從三中衛踢到四後衛，就是在找尋最佳陣容，但更慘的是陷入傷病打擊。

截至7日，英格蘭的兩側翼衛奇爾維爾與詹姆斯近乎無緣世足，曼城好手沃克傷情也成疑，利物浦太子阿諾德本季防守問題被放大，原本最富裕的右邊後衛位置瞬間找不到人用，缺少翼衛的配置踢三中衛有難度，本季替紐卡索踢出佳績的特里皮爾和曼聯隊盧克蕭在四後衛體系責任重大，所幸三獅在後腰搭配相當頂級，多特的超級新星貝林漢姆搭檔西漢姆聯的賴斯，預期能保護防線。

雖然近期狀態一籮筐，但英格蘭仍然人才濟濟，攻擊線上不動王牌凱恩本季在熱刺狀態火燙，甚至如鐵人般扛起傷病纏身的俱樂部，凱恩的幾名年輕邊路幫手也值得期待，包含兵工廠的薩卡、曼城的福登，以及曼聯的拉許福德，年輕又有天賦就是這群年輕三獅的特徵，進攻人手豐富到麥迪遜入選成疑，這位效力於狐狸城的中場核心本季12戰轟進6球4助攻，但不見得會獲得索斯蓋特的徵召。

黃金世代終章威爾士

「紅龍軍團」威爾士本屆是從附加賽才驚險闖入世足正賽，也是黃金世代貝爾、「死神」拉姆塞等人的最後一舞，紙面上看紅龍並未有年輕好手接班，但實際上陣，在主帥佩奇領軍下，紅龍的務實足球、角色定位明確踢法很可能成黑馬。

威爾士選手幾乎都來自英格蘭體系，主要踢三中衛、打防守反擊，熱刺的羅頓、本戴維斯和櫻桃的邁帕姆地位最穩固，紅龍面對強隊多半會讓年輕人們低位防守、減少犯錯，進攻面也雷同，由年輕快馬里茲聯的詹姆斯和森林太子強森不惜體能跑動，漸老的黃金世代負責關鍵一擊：死神老練的攻守轉換、貝爾的一錘定音，甚至在戰況膠著時，櫻桃的高中鋒穆爾能拿來拼空戰。

實力成疑的美國

美國隊更是一團謎，他們上屆無緣俄羅斯世足、中斷連7屆踢正賽的紀錄，隨著美國足球風氣盛行，本屆陣容是一票旅歐的年輕好手們，但這些頂級聯賽球員配合起來卻令人失望。今年面對世足等級的球隊，美國一場都沒贏，主帥貝爾哈特也被認為難辭其咎，在踢平沙烏地阿拉伯後，出球、對抗、節奏都沒發揮出帳面實力，讓美國球迷不信他能率隊出線。

美國隊主要打433陣型，前場人選名氣相當高，包含美國隊長普利西奇、佩皮、雷納，但這些人在國家隊狀態平平，而今年在德甲很出色的柏林聯前鋒塞巴切烏卻不在貝爾哈特的選擇內，這位強壯前鋒也能彌補美國對抗意外糟糕的問題；中場主軸是里茲聯雙子星阿倫森與亞當斯，以及尤文圖斯的麥肯尼，但美國隊此前多把阿倫森推到鋒線。

後場出球也是另一個美國隊的問題，美國並非缺乏旅歐的中後衛，但在近期賽事都使用美職聯的組合，效力於英超富勒姆的老將里姆在俱樂部就擔綱出球責任，雖然已有半年未獲得徵召，另外同隊的左後衛羅賓森也因傷缺席上階段徵召，最終大名單的選擇考驗貝爾哈特的用人思維。

波斯鐵騎不懼對抗

B組最後是「波斯鐵騎」伊朗隊，考慮到小組對手，伊朗的出線希望可能是亞洲球隊中最高的，伊朗經歷了內部爭鬥，頻頻換帥後終於敲定由回鍋的奎羅斯上任，在賽前僅三個月上任救火，缺乏時間是伊朗的隱憂。

伊朗球風在對抗上不遜於歐洲球隊、習慣踢433陣型，效力於葡超豪門波圖的塔雷米會扛起攻擊重任，負責替他輸送砲火的則是長期在頂級聯賽效力的攻擊中場古多斯，另外還有老經驗的賈汗巴赫十，這幾位在頂級賽事踢過球的攻擊手能否靈光一閃，是伊朗搶分的關鍵。

梅西的阿根廷多幫手！

領銜C組的則是南美強權阿根廷，他們隊史共18次殺入世足正賽、兩度奪冠，去年才拿下美洲盃冠軍，陣容星光熠熠，由上屆金球獎得主、球王梅西領軍。本屆的阿根廷有別於過往認知的「頭重腳輕」，年輕的後防線逐漸成長能獨當一面，效力於熱刺的羅梅羅和曼聯的利馬都是上搶型後衛的佼佼者，另外還有越老越穩的奧塔門迪，門神則是維拉的大馬丁。

三中場搭檔在美洲盃相當穩固，雖然日前傳出負責推進任務的洛塞爾索受傷、恐錯過世足，但皇家貝提斯的吉多、英超海鷗軍團的麥卡艾利斯特，甚至是本菲卡天才恩佐都有希望分攤小洛留下的任務。前場則無需分析，球王梅西、天使迪馬利亞，以及國米鋒線殺手勞塔羅，不出意外將卡死三前鋒位置，阿根廷這套433或讓分組對手防線忙不過來。

墨西哥再靠玄學出線？

阿茲特克雄鷹、三色軍團墨西哥則是中北美洲穩定的強權，他們連續8屆殺進正賽，更是從1986年以來，每次參加都能從小組賽出線。但墨西哥老將式微、陣容越來越平民化，過去球星小碗豆和貝拉都難回國家隊，少數好手又受到傷病困擾（塞維利亞前鋒科羅納高機率無緣世足、狼隊前鋒希門尼斯也打打停停），能否再靠「玄學」闖出線？

墨西哥踢過三中衛與四後衛、預期會按照對手做切換，知名度較高的有五屆世足老臣：門神奧喬亞，阿賈克斯後腰阿瓦雷斯，以及老將埃雷拉作為中場屏障，但前鋒火力不足的問題仍存在，健康攻擊手剩上屆世足踢出名號、現效力於拿波里的洛薩諾，但他是本季火燙的拿波里中最弱一環。主帥馬蒂諾偏愛高壓逼搶的侵略風格，且相當執著、不顧子弟兵能力，也多遭到墨國媒體唱衰。

波蘭有望更進一步

「紅白軍團」波蘭雖然有強力球星，但整體戰力距離出線總是差一點！波蘭本世代出產了頂級前鋒萊萬多夫斯基，且身旁有球商高的支點前鋒米利克幫忙，中場有拿波里核心澤林斯基，三大門將都在義甲效力，一門是豪門尤文的什琴斯尼，這也能算是波蘭的黃金世代，能否在世足賽場更進一步，就看臨時上任救火、此前在波蘭國青執教備受好評的米赫涅維奇，如何發揮他擅長求變的戰術。

沙國個人實力落差大問題

最後是「西亞獵鷹」沙烏地阿拉伯，排名51名的沙國名氣最大的是教練勒納爾，這位戰術思維透徹的主帥在上屆執教摩洛哥，以一手攻勢足球對伊朗、葡萄牙多有威脅，且帶過尚比亞與象牙海岸拿過非洲盃冠軍（2012年與2015年），在足壇備受認可。

但缺點是沙國這批球員多在本國聯賽踢球、平均實力更弱一些，防守意識也不佳，日前又傳出隊長、沙國鐵腰法拉吉剛復出又因傷離場，勒納爾主打的433壓迫奏效與否，仰賴團隊配合來彌補個人實力落差，並看國內王：達瓦薩里與謝赫里能否把握機會進球。









圖說：B、C組賽程（製圖：台灣醒爆）

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