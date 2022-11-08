世足賽／內馬爾領巴西新生代26人 39歲老將第四度為國征戰

五度拿下世界盃冠軍，近況火熱的巴西隊，在今天公布卡達世界盃陣中26人名單，陣中以目前效力巴黎聖日耳曼的內馬爾（Neymar）領銜參賽，並搭配第四次參與世足的老將阿爾維斯（Dani Alves），力拼睽違20年的大力神盃。

巴西被視為這一次世界盃奪冠熱門一點都不為過，世界盃資格賽中，巴西17場比賽拿下14勝3和，除了保持不敗外，在進40球的同時只被踢進5球，可以說是攻防一體的成熟隊伍，因此十分被看好奪得至2002後首座世界盃冠軍。

今年世界盃每場比賽增至5個換人名額，球隊名單從23人增至26人，這對兵多將廣的森巴軍團來說十分有利，要在小組中擊退塞爾維亞、瑞士、喀麥隆以首名晉級有著相當高機會。

本屆巴西26人名單中有16人是首度參加世界盃，因此帶兵多年的提特（Tite）考量此原因，名單中放入目前在墨西哥踢球的39歲老將阿爾維斯，期盼他3屆世界盃經驗可以帶領首度參賽學弟們。

巴西陣中除了有當今足壇最好球員之一內馬爾之外，卡塞米羅（Carlos Casemiro）赫蘇斯（Gabriel Jesus）、T.席爾瓦（Thiago Silva）本屆都將持續為國家拼一座金盃，另外首次入選現效力於英超兵工廠的馬丁內利（Gabriel Martinelli）更是森巴軍團本屆一大亮點。