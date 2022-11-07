世足賽／法國連冠呼聲高 球評鄭先萌：巴西也不差

本屆世界盃戰況激烈博斯體育台足球球評鄭先萌表示，今年若以「牌面」來看，衛冕軍法國冠軍呼聲最高，不過他也強調，絕對不能小看足壇傳統勁旅「森巴軍團」巴西。

2022世界盃足球賽將於11月20日開踢，頂著衛冕光環的「高盧雄雞」不斷搶攻版面。鄭先萌表示：「若以陣容來說，今年不看好法國衛冕的人，撇除看不懂球的人之外，就是矯情。」

鄭先萌表示，依照目前公布的各隊陣容來看，巴西明顯是世界頂尖，不僅陣容完整且實力均衡，「但法國大概只有門將不如巴西，其他每個位置都更優，而且頂級球星人滿為患。」

雖然衛冕軍看似戰力絕倫，不過鄭先萌強調「高盧雄雞」並非無懈可擊，「他們最大的敵人就是他們自己，由於陣容太過豪華，因此球隊內部不時有人放話嗆聲，如果開打前內訌無法解決，多少會影響球隊內部氣氛與表現。」

至於坐擁5座世界盃冠軍的巴西，今年仍是不可輕忽的頂級強權。鄭先萌指出，今年巴西隊依舊強勢，而且還擁有2名世界級門將鎮守球門，加上後防紮實，完全沒有其他球隊那種頭重腳輕的明顯缺陷。

鄭先萌更開玩笑地說，過去世界盃有很多奇特的統計數據，其中一項就是只要世界盃不在歐洲國家舉辦，巴西的成績都很好，這也是另一個值得看好巴西隊的理由。

事實上「森巴軍團」隊史拿下的5座冠軍當中，只有第1座是在瑞典（1958）舉辦時拿下，其它4次奪冠有3次在美洲，2002則是在亞洲封王。