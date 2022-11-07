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世足賽／法國阿根廷強勢 方靖仁：黑馬瑞士丹麥

中央社／ 台北7日電
瑞士隊長札卡。 路透社
瑞士隊長札卡。 路透社

全球體壇盛事的世界盃足球賽將在11月20日開踢，前台灣男足國家隊助理教練方靖仁指出，衛冕軍法國與阿根廷仍是頂級勁旅，不過瑞士與丹麥值得觀察，有機會成為本屆世足黑馬。

方靖仁指出，頂著衛冕光環的法國，陣中大牌雲集，具備連霸實力，不過他也透露，也因大咖球星太多，王牌又是年僅23歲的小夥子姆巴佩（Kylian Mbappe），「教練要如何整合，催化出最強戰力，值得觀察。」

現年35歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今年將是最後一次披上國家隊戰袍征戰世界盃，堪稱是看一場少一場。方靖仁指出，阿根廷近來國際賽成績超威，已寫下37不敗紀錄，也是一支具有金盃實力的頂級強隊。

方靖仁同時表示，若以專業角度來看，瑞士與丹麥都值得注意。瑞士在國際賽的失球率非常低，甚至面對頂級球隊也能一戰。「雖然球風可能不是這麼好看，但在短期盃賽當中，防守強悍的球隊往往更有優勢。」

至於丹麥，方靖仁強調，丹麥在歐洲國家聯賽兩度擊敗勁敵法國，巧合的是，兩隊在今年世界盃小組賽又同處D組，因此，丹麥有可能會成為本屆世界盃的大黑馬。

上屆世界盃在小組賽提前出局的德國，今年是否強勢回歸，對此方靖仁則持保留態度。他表示，以往德國擁有穩定的進攻、強悍的防守，世界盃最佳門將多是出自德國，「近年他們在國際賽的失球率偏高，跟以往的風格有些不同。」

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