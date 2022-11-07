快訊

家樂福警報大響！他偷9件商品被逮 警到場發現竟是自己人

呼和浩特的悲鳴：墜樓母親與中國防疫的「焊死封控」

故宮首公開「案發現場」關鍵影片 瓷器從盒中滑落畫面曝光

世足賽／卡達世界盃俄遭禁賽 義大利首度連2屆無緣32強

中央社／ 台北7日電
義大利球員若日尼奧。 路透社
義大利球員若日尼奧。 路透社

一場攻打烏克蘭的戰爭，俄羅斯的代價之一是失去世界盃參賽資格；另一方面，傳統勁旅義大利連續2屆沒出現在會內賽名單，這對坐擁4冠的「藍衣軍團」也是史上頭一遭。

今年2月24日，俄羅斯發動「特殊軍事行動」攻打烏克蘭，戰爭啟動時，決定世界盃會內賽門票的附加賽還未開踢，尷尬的是，比賽地點還是在俄羅斯的莫斯科。

俄烏戰爭爆發後，附加賽參賽國波蘭開出第一槍，宣布拒絕和俄羅斯比賽，隨後瑞典與捷克紛紛跟進，且明確表達，無論比賽地點是否在俄羅斯，他們都不願與俄羅斯比賽。

3月9日FIFA頂不住龐大壓力，宣布暫停俄羅斯參賽資格，從歐洲足聯到國際足球賽事全部暫緩，原本附加賽要與俄羅斯在首輪交手的波蘭，則直接獲得晉級。

尷尬的是，俄羅斯曾是上屆世界盃的主辦國，沒想到4年後卻遭各國抵制，被迫退出比賽。

另一個尷尬的國家則是義大利，做為擁有世界盃4冠的頂級勁旅，繼2018年世界盃後，今年竟又再一次無緣會內賽，這也是隊史自1934年以來，首度連2屆世界盃缺席。

義大利是去年歐洲國家盃冠軍，可惜他們在世界盃歐洲區資格賽小組落居分組第2，未能直接搶下會內賽門票，在附加賽又爆冷以0比1輸給北馬其頓。中場大將若日尼奧（Jorginho）賽後就說：「這是令人巨大的失望，這實在太傷了，而且傷得非常重。」

世足彩蛋 世足球星 卡達世足

延伸閱讀

談判止戰不易 西方只能繼續支持烏克蘭

避免衝突加劇！ 美官員：國安顧問蘇利文和俄高層祕密會談

厄文至少遭禁賽5場 籃網所列6點回歸條件曝光

伊朗首度承認 曾向俄羅斯提供無人機

相關新聞

世足賽／法國連冠呼聲高 球評鄭先萌：巴西也不差

本屆世界盃戰況激烈博斯體育台足球球評鄭先萌表示，今年若以「牌面」來看，衛冕軍法國冠軍呼聲最高，不過他也強調，絕對不能小看...

世足賽／法國阿根廷強勢 方靖仁：黑馬瑞士丹麥

全球體壇盛事的世界盃足球賽將在11月20日開踢，前台灣男足國家隊助理教練方靖仁指出，衛冕軍法國與阿根廷仍是頂級勁旅，不過...

世足賽／卡達世界盃俄遭禁賽 義大利首度連2屆無緣32強

一場攻打烏克蘭的戰爭，俄羅斯的代價之一是失去世界盃參賽資格；另一方面，傳統勁旅義大利連續2屆沒出現在會內賽名單，這對坐擁...

世足賽／中東國家首次舉辦世界盃 場內喝酒助興恐難實現

4年一度的世界盃足球賽往往伴隨龐大商機，不過今年卡達世界盃並非完全如此，向來受惠於球迷的酒商和性工作者可能會大失所望，因...

世足賽／孫興慜術後應能趕上世足 熱刺教頭有信心

英超托登罕熱刺主帥孔蒂（Antonio Conte）今天表示，他有信心隊上的南韓前鋒球星孫興慜能及時傷癒，趕上20日登場...

世足賽／英超金靴獎加持 孫興慜成南韓表現關鍵

從亞洲第一個在歐洲5大聯賽拿下金靴獎的球員，到今年球季陷入嚴重低潮，南韓名將孫興慜總算在世界盃開踢前逐漸找回狀況，南韓在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。