世足賽／中東國家首次舉辦世界盃 場內喝酒助興恐難實現

4年一度的世界盃足球賽往往伴隨龐大商機，不過今年卡達世界盃並非完全如此，向來受惠於球迷的酒商和性工作者可能會大失所望，因為穆斯林國家限制嚴格，違者甚至會鋃鐺入獄。

2022卡達世界盃足球賽，是世界盃自1983年創辦以來，首次前進中東地區舉行，也可能是第1個針對比賽期間，對酒精性飲料做出限制和規範的世界盃。

手上拿著啤酒，一邊看球的現場畫面，在本屆卡達世界盃恐怕見不到了。路透社報導，卡達世界盃將禁止球迷在場內喝酒，僅允許比賽前後，且在管制區內開放飲酒。

根據卡達當地法律，若在公共場合喝酒是違法行為。主辦單位預估，比賽期間將有超過120萬名球迷，如何滿足他們喝「飲料」的需求，成為一大挑戰。

路透社也點明，長期以來，足球與酒的關係始終棘手。巴西原本禁止球迷在比賽場內飲酒，但2014世界盃迫於國際足總（FIFA）壓力，最後還是在世足期間暫時取消場內禁酒令。

另外，迦納足球網也提醒自家球迷，前往卡達觀看世界盃時，務必得管好自己的下半身，因為在當地若進行違法性行為，最重將吃上7年牢飯。

卡達法律規定，只有合法結婚的夫妻才能共住飯店、公寓或帳棚，而FIFA官員也替卡達法律背書，強調在為期4週的比賽，將不會有任何「例外」。