世足賽／卡達、厄瓜多、荷蘭、塞內加爾 A組四強廝殺

世足32強分組是依照世界排名分檔次，各組都會有四個檔次的球隊，依循傳統，作為東道主的卡達以第一種子落位A組，雖然卡達排名僅49名，但為了地主面子，卡達近年來積極參與洲際賽事磨練陣容。

A組其他球隊包含「無冕之王」荷蘭、「特蘭加雄獅」塞內加爾、以及「高原獵手」厄瓜多。

地主卡達練兵已久

對一般球迷而言，A組最陌生的是東道主卡達，過往的世足，卡達很難從亞洲區預賽闖出線，陣中也沒有頂級聯賽球星，但今年這批國內聯賽球員很可能讓小覷他們的世人震驚。為了備戰世足，卡達雖然已有參賽權，但仍參與亞洲40強賽練兵，而他們本屆這群球員磨合時間非常久，最早從2019年的亞洲盃就開始備戰，當屆亞洲盃他們曾連挫日韓奪冠。

隨後參與美洲盃、亞洲40強賽、美洲金盃、甚至還去踢歐洲預選賽，不僅獲得與世足等級的各大洲勁旅交手經驗，關鍵是同一批主力好手提前配合，對比其他國家只能在國際友誼賽週進行磨合，卡達選手對戰術熟悉度會有優勢。

阿斯拜爾計畫奏功

卡達陣中的不動核心是26歲前鋒阿里與25歲的攻擊手阿菲夫，這兩位都是卡達「阿斯拜爾足球計畫」（砸大錢從海外培養少數超級天才，從小無微不至的教育、培訓與高額獎金）的成果，阿里是來自蘇丹的好手、阿菲夫父母是非洲與西亞的移民，這對卡達雙子星在2019年亞洲盃一鳴驚人，前者以破紀錄的9球奪下金靴獎，後者送出10次助攻拿下助攻王，合力替卡達帶走冠軍。

主帥桑切斯在卡達堪稱是足球教父等級的人物，雙方最早接觸是在2006年，桑切斯來到阿斯拜爾青訓學院指導，隨後一步步接任卡達各年紀梯隊的國家隊，到2017年正式擔任卡達成人國家隊教練，手下的精兵都是他「看著長大的」。

預期卡達會以五後衛的532或541陣型出賽，稍微偏矮的防線與少有創造力的中場可能是問題，但相當了解子弟兵的桑切斯，或許「山人自有妙計」、準備震撼全球。

無冕之王的荷蘭

再來介紹的是A組普遍最被看好的強權：無冕之王、鬱金香軍團、橙衣戰隊荷蘭。荷蘭在2010與2014世足分別拿下亞軍與季軍，共11次殺入世足，但16年未晉級歐國盃正賽、18年也沒能踢俄羅斯世足，終於在2020歐國盃換血完畢，重新殺回歐洲強權之列，本屆他們以第二檔次球隊分入A組也被認為是抽到好籤，這支最可惜的隊伍（3度世足亞軍、季軍殿軍各一次，從未奪冠）將繼續努力突破無冕障礙。

荷蘭陣容星光熠熠，幾乎都出自於歐洲頂級俱樂部，但陣容守優於攻仍相對明顯，後防有當前歐洲頂級的中衛范戴克、德里赫特、博特曼，曼城左腳後衛阿克、超新星停貝爾都是萬金油的角色，也利於荷蘭進行三中衛與四後衛的陣型切換。

中後場星光熠熠

在三中衛體系下，左右邊翼衛負擔攻守一把抓的重任，而荷蘭恰好有頂級的翼衛、效力於國米的小跑車鄧弗里斯，左側多半會採用不對稱陣型，讓老將布林德偏守勢，若到了短兵相接的關鍵時刻，左側也有曼聯的馬拉恰能提供選擇。

中場由頂級節奏大師德榮主導，雖然季初就轉會、合約等問題與巴薩鬧得沸沸揚揚，但德榮仍是足壇最被追捧的攻守全能中場，今年很有機會看到荷蘭擺出三中衛的343或352陣型，從後場球星開始發動攻擊。

「鋒無力」的缺點確實困擾著荷蘭，陣中雖有荷蘭史上第二射手（進球數只少於傳奇前鋒范佩西）的德佩，但他今年在俱樂部賽事慘遭巴薩冷落，聯賽歐戰都鮮有上場機會，另一名主力是在英超適應不良、但回國家隊就重拳出擊的貝爾溫；另外還有後起之秀、被五大聯賽緊盯的加克波與小朗。

荷蘭攻擊手普遍年輕，能否把握中後場製造的機會進球，打響名號、扛起球隊，值得球迷關注。

勿低估塞內加爾

接著是可能被球迷低估的非洲強權：「特蘭加雄獅」塞內加爾，上屆世足差點出線的塞內加爾過往只有2次世足正賽經驗，但顯然已經迎來黃金世代，本屆能排出歐洲賽場頂級的中軸線，門將是英超切爾西的門迪，後場有德甲新貴萊比錫的迪亞洛搭檔切爾西新援庫里巴利，中場是三英超搭檔，前場由毫無疑問的頭號球星、拜仁前鋒馬內領銜。

主帥是極具傳承意味的西塞，西塞是塞內加爾隊史首度殺進世足的隊長（2002日韓世足、他們首參加就闖八強），西塞從2015年就出任主帥，上屆世足差點出線、今年非洲盃擊退埃及奪冠，都說明西塞很了解自家後輩們，也花時間打造出最適合球隊的風格，這支塞內加爾很重整體性，球員個人實力幾乎都是五大聯賽先發等級。

馬內的鋒線2幫手

多數球迷會認為塞內加爾的攻堅重任就看馬內，但其實馬內有兩大幫手：迪亞與薩爾，效力於西甲黃潛的迪亞今年被租到義甲，把握度變高、也強化助攻能力，掌握進球與支點輔助的平衡；效力於英格蘭體系沃特福德的薩爾則全然相反，這位身體素質爆炸的邊鋒擅於帶球突破，是很傳統的內切型左邊鋒，但薩爾在國家隊會改為右側，專注為老大哥馬內製造良機。

特蘭加雄獅本屆應該會主打四後衛體系，視對手排出433或451，進攻主要交給邊路的突破好手們，三大英超老將中場會以工兵角色，運轉球隊的持球與攻防轉換，後場庫里巴利、迪亞洛、效力於希超的帕普西塞都不畏懼對抗與空戰，務實且有球星點綴的塞內加爾也有不小希望突圍出線。

高原獵手扮演攪局者

最後一隊則是「高原獵手」厄瓜多，厄瓜多因為地理因素，主場被廣為人知是難打的高原大戰（客隊通常難以適應空氣），他們在南美預選賽就在高原主場連續逼平強權巴西和阿根廷，在老帥阿爾法羅的執教下，厄瓜多強調身體對抗與剽悍球風，雖然這僅是他們第四次殺進世足，也在卡達失去了高原主場優勢，仍不可過於小看攪局能力。

厄瓜多雖然沒有球迷熟知的球星，但關注英超的球迷就會知道他們不簡單！厄瓜多堪稱是英超球隊「海鷗」布萊頓的分部：有三名海鷗好手凱塞多、艾斯圖皮南與薩緬托。凱塞多是海鷗今年戰績出色的關鍵人物，他是英超新生代超被看好的全能中場，年僅21歲就展現成熟球技、在攻防兩端串連球隊，最新身價已飆到近四千萬歐元，獲得多家豪門包含皇馬、曼聯與利物浦的瘋搶。

球風年輕又狠辣

凱塞多與德甲奧格斯堡、經驗較豐富的格魯埃索是厄瓜多中場主要樞紐。而老帥阿爾法羅除了強調剽悍、實務派風格，大膽使用年輕球員也是他的招牌，或許有機會看到海鷗20歲的帶球好手薩緬托出任邊路。

後場通常罕有球隊敢使用過於年輕的選手，但厄瓜多是可能排出四名年紀都不到25歲的組合，左側主力是海鷗的艾斯圖皮南，中後衛包含備受豪門追捧的20歲德甲藥廠主力：因卡皮涅，以及在法甲22歲的波羅索，右側則由23歲的拜倫與24歲的普雷夏多競爭。年輕、夠狠、務實的厄瓜多將會打破一般球迷對他們的印象。

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