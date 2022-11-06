世足賽／足壇史上最偉大球員之一 梅西最後的世界盃

7度獲頒金球獎、6屆歐洲金靴獎得主，阿根廷王牌梅西毫無疑問是足壇史上最偉大球員之一。今年世界盃是他最後一次參賽，球迷渴望梅西能用雷米金盃替生涯再添一筆傳奇。

出生阿根廷的梅西（Lionel Messi），其實體內流著是義大利與西班牙血液，他的父親是義大利與西班牙混血，而母親也是義大利後裔。從小就熱愛足球的他，4歲就已加入當地俱樂部，而啟蒙教練就是他的父親。

眾所皆知，梅西因患有生長激素缺乏症，身材遠比同齡朋友更瘦小，他13歲時身高約僅125公分，而當時西班牙球隊巴塞隆納願意幫忙支付龐大的治療費用，2000年他們舉家搬遷至西班牙，也開啟他璀璨的職業生涯。

梅西在2004年簽下生涯的第一份職業合約，隔年就升上巴塞隆納一軍，並只以17歲10個月又7天的年紀，成為隊史最年輕進球者，也讓成為他迅速進入球迷的眼底。

雖然梅西在2005年9月就已取得西班牙身分，不過他仍決定替自己的出生國阿根廷效力，他在2006年入選國家隊征戰世界盃，可惜當時出賽時間並不多。

當年8強賽阿根廷歷經12碼PK大賽後輸給德國，那場比賽梅西全場枯坐板凳，外界也抨擊就是因為沒讓梅西上場，才導致輸球；不過4年後的南非世界盃，梅西已搖身一變成為阿根廷全隊核心，也成了挑大梁的王牌。

自梅西加入阿根廷國家隊以來，阿根廷過去4屆世界盃，僅在2014年拿下亞軍，上屆甚至止步16強；今年梅西鬆口表示，這將是他生涯最後一次領軍出戰世界盃，也唯有奪冠，才是他心目中最完美的終點。