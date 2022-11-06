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世足賽／C羅榮銜滿點獨缺世足金盃 5度挑戰力爭葡國首冠

中央社／ 台北6日電
C羅。 路透社
C羅。 路透社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度，5屆榮獲金球獎、世界足球先生，這次第5度叩關世足，除將挑戰傳奇球星尤西比奧在世足賽場上的葡萄牙國家隊紀錄，也將尋求生涯獨缺的世足冠軍。

職司前鋒的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），18歲加盟英超豪門曼聯，2003到2009年效力期間，率隊勇奪3座英超冠軍、1座歐冠金盃、2座英格蘭聯賽盃冠軍；他在2009年轉會至西甲皇家馬德里，9年期間曾為皇馬拿下4座歐冠冠軍。

「C羅」後來在2018年以1.05億歐元（約新台幣33.9億元）天價轉會義甲的尤文圖斯（Juventus）；英超曼聯2021年8月底宣布C羅回鍋，這是他相隔12年重回老東家懷抱。

「C羅」生涯曾5度獲選世界足球先生，還榮獲5座金球獎及4座歐洲金靴獎，戰功無數。2021年9月世足資格賽中，「C羅」踢進效命葡萄牙國家隊的第111顆進球，打破世界紀錄，成為史上國際賽進球數最多球員。國際足球總會（FIFA）為表揚「C羅」，2021年男足年度獎項頒獎典禮中，也頒發特別獎予以肯定。

從2006年德國世足賽初登場，「C羅」開始代表葡萄牙出征，連續4屆都未缺席，至今世足賽累積進球數7球，在葡萄牙隊史僅次於傳奇球星「黑豹」尤西比奧（Eusebio da Silva Ferreira），今年第5度參賽的他，有機會挑戰追平或超越這項紀錄。

當今足壇代表人物之一的「C羅」，生涯戰功彪炳，但獨缺世足賽冠軍，能否在今年如願以償，備受矚目。

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