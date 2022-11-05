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世足賽／江山代有才人出 盤點全球足壇崛起新星

中央社／ 台北5日綜合外電報導
英格蘭貝林翰。 歐新社
英格蘭貝林翰。 歐新社

2022年卡達世界盃足球賽應是梅西（Lionel Messi）、羅納度（CristianoRonaldo）等一代名將的最後世足征戰，但足壇新星已迫不及待要開啟屬於他們的新時代。

英國GQ雜誌選出以下5位本屆值得矚目的焦點新秀。

● 英格蘭貝林翰（Jude Bellingham）

英格蘭隊匯聚一批破繭而出的新血，從職業賽場屢有出色表現的薩卡（Bukayo Saka）、福登（PhilFoden），到初露頭角者如史密斯羅威（Emile SmithRowe）、蓋拉格（Conor Gallagher）等。但更多人覺得，19歲的貝林翰有望在這屆世足鞏固在國家隊角色。

職司中場的貝林翰已在德甲勁旅多特蒙德踢球2年，攻守兩端都有出色表現。德甲2022-23賽季，貝林翰前13場出賽繳出4進球，2次助攻，中場貢獻度有目共睹；西甲皇馬、英超切爾西和利物浦已表達挖角興趣。

● 德國穆夏拉（Jamal Musiala）

德國穆夏拉。 路透社
德國穆夏拉。 路透社

同為19歲的穆夏拉這兩年已完全融入德甲王者拜仁慕尼黑的作戰體系，2022-23賽季表現尤令拜仁印象深刻：13場各項賽事踢進7球、繳出8助攻，10月8日的拜仁對多特2比2言和的國家德比，他也送出2次關鍵助攻。

GQ雜誌說職司攻擊中場的穆夏拉已然是德國隊一把最新銳刃，很可能是英格蘭日後最不想遇到的麻煩角色。

● 西班牙佩德里（Pedri）

西班牙佩德里。 路透社
西班牙佩德里。 路透社

全名佩德羅．龔薩雷茲．羅培茲（Pedro GonzalezLopez）的佩德里，過去幾年在西甲巴塞隆納蛻變為耀眼新星，GQ雜誌將他列為U20世界最佳足球員第3名，如今是名多才多藝、能打中場也能擔任翼鋒的好手。英國「衛報」從將身高174公分、19歲的佩德里列為梅西接班人。

● 荷蘭葛萊芬柏赫（Ryan Gravenberch）

荷蘭葛萊芬柏赫。 法新社
荷蘭葛萊芬柏赫。 法新社

20歲的葛萊芬柏赫這幾年始終是各球團教練的心儀球員之一。16歲那年首度在荷甲名門阿賈克斯（Ajax）先發，之後也是荷蘭青年國家隊常客。

職司中場的葛萊芬柏赫上賽季於歐冠的靈活身手吸引歐洲足壇目光，今夏就被挖角到拜仁慕尼黑，然而義甲豪門尤文圖斯也對他有興趣，可能在2023年1月以租借方式延攬入隊。

● 加拿大戴維斯（Alphonso Davies）

加拿大戴維斯。 路透社
加拿大戴維斯。 路透社

年僅21歲的戴維斯近年已站穩拜仁慕尼黑的固定先發位置，更是加拿大這次得以重返世足會內賽的重要球星。他在攻守兩端都能造成對手威脅，從後衛、中場到邊路的翼鋒無不擅長。

2020年歐洲金童獎（Golden Boy，歐洲足壇年度最佳新秀）票選，當時戴維斯僅次於挪威超級新星哈蘭德（Erling Haaland）、西班牙的法蒂（Ansu Fati）位居第3。2022-23賽季屢屢在場上為拜仁送出漂亮助攻，存在感十足。GQ雜誌認為加拿大本屆世足想有作為，絕少不了戴維斯。

世足球星 卡達世足

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