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世足賽／難民營淬鍊心智 克羅埃西亞靠莫德里奇寫奇蹟

中央社／ 台北5日綜合外電報導
沒有紋身、不用髮膠，留著中分頭的莫德里奇是克羅埃西亞傳奇中場。 路透社
沒有紋身、不用髮膠，留著中分頭的莫德里奇是克羅埃西亞傳奇中場。 路透社

沒有紋身、不用髮膠，留著中分頭的莫德里奇是克羅埃西亞傳奇中場，難民營的經歷淬鍊他強大心智，長傳突襲對手是他的絕活。老驥伏櫪的他這次要率克羅埃西亞續寫奇蹟。

．職司：中場

．年齡：37

．所屬職業隊：西甲皇家馬德里

莫德里奇（Luka Modric）是世界最優秀中場球員之一，也是克羅埃西亞足壇傳奇人物。他長年效力於西甲皇家馬德里，無論比賽表現或組織能力都占據主導地位，2018年曾幫克羅埃西亞在俄羅斯世足一路殺進決賽，最後才不敵法國屈居亞軍。

德國之聲（DW）報導，身高僅172公分的莫德里奇為人低調、沉默寡言，也不喜歡接受採訪，上場卻搖身一變成指揮全局的中場大將，幾乎與現實生活中的他判若兩人。

莫德里奇兒時曾經歷戰亂，他隨家人逃離故鄉，在球場上闖出一片天，他常講「戰爭、難民營的生活，鍛鍊了我」。

莫德里奇因身手矯健、球藝精湛，拿手絕活是30公尺至40公尺的突襲長傳，經常殺得對方措手不及，2018年更擊敗葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），摘下FIFA世界足球先生桂冠。

外媒報導，就在莫德里奇再次率隊征戰歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）以及11月的卡達世足，卻傳出他可能將高掛國家隊球鞋，卡達會否成為他選手生涯最後一屆世足，引發各界關注。

莫德里奇9月22日在出賽歐國聯對上丹麥賽前談到關於退役的傳聞。他說：「我沒空想這件事，也還沒做出任何決定。目前我把精力都放在賽場上，歐國聯之後還有世界盃，其他的之後再說。」

世足球星 卡達世足

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