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世足賽／全球頂尖中場德布勞內 比利時更上層樓得看他

中央社／ 台北5日綜合外電報導
對比利時來說，明星中場德布勞內是球隊核心。 路透社
對比利時來說，明星中場德布勞內是球隊核心。 路透社

2018年的俄羅斯世足賽，比利時隊淘汰巴西，睽違32年再闖4強，幕後功臣正是「丁丁」德布勞內。他能否率領比利時隊在這次卡達世足賽中更上層樓，備受外界矚目。

．職司：中場

．年齡：31

．所屬職業隊：英超曼城隊

比利時籍、著名的歐洲足球球星德布勞內（Kevin De Bruyne）因相貌與髮型酷似經典漫畫「丁丁歷險記」而有「丁丁」的綽號。

星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，足球雖然是團體運動，但有些球員總能超越隊友，扮演領頭羊率全隊更上一層樓，少了他們，整支球隊就如同一隻不會唱歌的鳥。

比利時國家隊擁有許多球藝精湛的隊員，他們被譽為比利時的「黃金世代」，而德布勞內正是這批黃金世代中不可或缺的關鍵要角。

為足壇帶來無窮驚喜的德布勞內，代表國家隊出賽近百場賽事，憑藉他在場上的傳控能力，帶領比利時過關斬將，奠定他在「紅魔」的核心地位。2018年俄羅斯世足賽中，比利時首度闖進世界盃準決賽，踢出史上最佳表現，後來在對上英格蘭的季軍賽中奪下第3名，德布勞內功不可沒。

對比利時來說，德布勞內是球隊核心，效力英超曼城期間，也頻頻在英超聯賽與歐洲聯賽中踢出驚人表現，讓他躍居足壇世界級球星。

德布勞內被譽為全能球員一點都不為過，因為他幾乎能擔任所有位置，他雖是天生的攻擊型中場，但也擅長邊路打法，也能客串前鋒甚至中後場。

他驚人的工作效率、足球智慧以及出色的視野，使他在關鍵時刻送出給對手致命一擊的傳球，並擁有主宰高強度比賽的能力，這些都是比利時隊在本屆世足賽F組中出線的希望。今年同為卡達世足賽F組的球隊，還包括2018年踢入決賽的克羅埃西亞、摩洛哥和加拿大。

不少關於世足的外電認為，如果比利時隊本屆世足能更上層樓，德布勞內肯定扮演舉足輕重角色，因為他就是這樣一位出色的球員。

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