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世足賽／當代進球機器 波蘭能走多遠就看萊萬表現

中央社／ 台北5日綜合外電報導
波蘭本屆世足賽能走多遠，還是得看萊萬多夫斯基的表現。 路透社
波蘭本屆世足賽能走多遠，還是得看萊萬多夫斯基的表現。 路透社

「波蘭隊長」萊萬多夫斯基早已是進球機器的代名詞。2022-23賽季萊萬從效力8年的德甲拜仁慕尼黑轉戰西甲巴塞隆納，但34歲的他火力不減，波蘭本屆世足賽能走多遠就看他。

．職司：前鋒

．年齡：34

．所屬職業隊：西甲巴塞隆納

從年齡看，本屆卡達世足可能是萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）最後一次踢世界盃。轉戰巴薩前他曾效力過波蘭國內球隊波茲南（Lech Poznan）、德甲多特蒙德，並在拜仁發光發熱，於拜仁8個賽季出賽253場踢進238球。本季改披巴薩戰袍的第一場歐冠賽事就演出帽子戲法，身手依舊了得。

除職業賽場耀眼，萊萬披國家隊戰袍132場76個進球，戰功彪炳，可惜14年的國腳生涯只踢過2018年俄羅斯世足賽，3場小組賽都沒能進球。在可能成為生涯最後一次世足征戰，毫無疑問他的表現將攸關波蘭在卡達世足的成敗。

這次波蘭與墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿根廷分在C組，波蘭被看好能與阿根廷晉級16強。35歲的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）已宣告這是他最後一次踢世足，屆時11月30日（台北時間12月1日凌晨3時）的波蘭對阿根廷，萊萬與梅西的頂尖前鋒對決肯定是一大亮點。

此外，萊萬這次在卡達出賽會佩掛代表烏克蘭的藍、黃色隊長臂帶。今夏在華沙時，前烏克蘭傳奇足球明星謝夫成柯（Andriy Shevchenko）還將藍、黃色的隊長臂帶當面交給萊萬。

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