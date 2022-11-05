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世足賽／C羅領銜 H組明星前鋒雲集互別苗頭

中央社／ 台北5日電
最大共同點就是都以世界級前鋒為進攻核心，領銜的葡萄牙C羅更是堪稱足壇最偉大的球員之一。 路透社
最大共同點就是都以世界級前鋒為進攻核心，領銜的葡萄牙C羅更是堪稱足壇最偉大的球員之一。 路透社

世界盃足球賽H組球隊包括葡萄牙、烏拉圭、迦納以及韓國，這幾支球隊除迦納外，最大共同點就是都以世界級前鋒為進攻核心，可以預料的是，H組將是進球好手同場較量的舞台。

現年37歲的葡萄牙王牌C.羅（Cristiano Ronaldo），5屆金球獎得主之外，同時還擁有5個歐冠冠軍、6個聯賽冠軍和歐洲國家盃冠軍，並擁有葡萄牙和皇家馬德里的隊史進球紀錄，堪稱是足壇最偉大的球員之一。

事實上，今年將是C.羅生涯第5次參加世界盃。難能可貴的是，他在前4度參賽都有進球紀錄，而今年他也尋求成為史上第1個在5屆世界盃都有進球的球員。

除C.羅之外，烏拉圭的蘇亞雷斯（Luis Suarez），韓國的孫興慜，也都是家喻戶曉的頂級球星，尤其孫興慜，4年前世界盃在小組賽最後一場面對衛冕軍德國，他踢進韓國單場第2顆進球，率隊以2比0擊敗德國，這也是他最令人印象深刻的代表作之一，也讓德國寫下隊史首度在小組賽遭淘汰的難堪紀錄。

至於蘇亞雷斯，同樣也是烏拉圭隊史上的最佳球員，不過之前的「咬人」事件，多少讓外界忽略了他的腳下功夫。外界預料，今年世界盃很有可能是蘇亞雷斯與C.羅，最後一次代表國家在世界盃戰場上亮相。

不像其他3支球隊，迦納陣中並沒有耳熟能詳的明星級前鋒，不過這支「黑星」曾在2010南非世界挺進8強，2014年他們雖未能從小組賽出線，卻成功逼和德國，成為德國未能全勝封王的唯一瑕疵。

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