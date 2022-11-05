世足賽／與德國都要挑戰昔日光環 佩德里是西班牙未來希望

笑納4次冠軍的德國隊在2018世界盃寫下隊史難堪的一頁，頂著衛冕軍光環，全隊卻在小組賽出局。本屆他們捲土重來，同組還包括2010世界盃冠軍西班牙，以及日本與哥斯大黎加。

2014巴西世界盃，「德意志軍團」在決賽歷經延長賽，最後以1比0力挫阿根廷，奪得隊史第4座世界盃冠軍，然而他們的驕傲在上屆世界盃被徹底粉碎，小組賽僅拿下1勝2負，最後甚至以0比2輸給韓國，連4屆晉級4強的紀錄被迫終止，讓德軍灰頭土臉地離開俄羅斯。

今年世界盃小組賽抽籤，E組除了德國，還包括西班牙、日本與哥斯大黎加，歐洲新聞網在分析中也提到，今年對德國來說，究竟是全新的開始，還是能重現昔日輝煌，值得觀察。

「無敵艦隊」西班牙是2008至2012全世界足球實力最強的國家，不過近幾年他們的統治力不再像過去那樣所向披靡，但年僅19歲的巴塞隆納邊鋒佩德里（Pedri），讓西班牙看到未來希望。

佩德里是近年來最亮眼的新星，他去年才拿下象徵21歲以下最優秀球員的「科帕獎」（Trophy Kopa），也榮獲歐洲足球金童獎，象徵歐洲足球聯賽最傑出的年輕球員；4年前的世界盃，造就了法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）璀璨的生涯，今年的佩德里是否能橫空出世，球迷拭目以待。

相較德、西兩支歐洲傳統勁旅，日本與哥斯大黎加就顯得相對弱勢。有趣的是，翻開日本在世界盃的參賽紀錄，自1998年世界盃開始，每當他們闖進淘汰賽，下一屆就是止步小組賽，上屆他們在首輪以2比3輸給比利時，這一屆日本期待可以打破這個不好的「慣例」。