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世足賽／上屆4強F組提前交鋒 加拿大與摩洛哥想突圍不易

中央社／ 台北5日電
上屆世足賽亞軍克羅埃西亞，莫德里奇仍是陣中靈魂人物。 美聯社
上屆世足賽亞軍克羅埃西亞，莫德里奇仍是陣中靈魂人物。 美聯社

4年前俄羅斯世界盃亞軍的克羅埃西亞，以及季軍的比利時，今年提前在小組賽聚首，加上美洲新銳加拿大與非洲代表摩洛哥，F組預計將是本屆世足競爭最激烈的小組之一。

「格子軍團」克羅埃西亞在上屆世界盃締造驚奇，在莫德里奇（Luka Modric）帶領下，小組賽就先以3比0大勝梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，並以分組第1之姿晉級16強。

接下來克羅埃西亞連續靠著PK大戰擺脫丹麥與俄羅斯，4強再以2比1扳倒英格蘭，隊史首度踢進冠軍賽，雖然最終不敵法國屈居第2，但也讓這個從內戰重生的國家，吸引了全世界足球迷的目光。

今年37歲的莫德里奇，本屆依舊是「格子軍團」的核心。這個從戰火中長大的傳奇球星，沒有人會懷疑他在球場上的能量，不過情勢不容樂觀，因為比利時與加拿大，恐怕都不好惹。

比利時在上屆世界盃名列第3，他們在小組賽就踢進9球，是所有參賽球隊中，進攻火力最凶猛的球隊，其中王牌盧卡庫（Romelu Lukaku）整個賽會踢進4球，今年他仍是比利時攻堅突圍的最大利器。

美洲區代表加拿大雖然不是足球強權，不過球員希望足球能接近冰上曲棍球的國球地位，他們在美洲區資格賽以第1名之姿取得世界盃會內賽門票，甚至強壓勁敵美國與墨西哥。

前利物浦前鋒米勒（Liam Millar）豪氣表示，他們到卡達可不是為了炫耀「參加」了世界盃。米勒說：「我們去那是為了贏球，成為第1支成功進球、並贏得比賽的加拿大代表隊。」

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