世足賽／德國與荷蘭兩老牌勁旅換血 卡達世界盃做試金石

4年一度的世界盃足球賽匯聚全球頂尖足壇巨星，哪隊能在一個月激戰裡抱回金盃更是焦點。德國、荷蘭兩支換血後的歐洲老牌勁旅，這次在卡達的成績是一個觀察焦點。

根據國際足球總會（FIFA）10月6日公布的最新世界排名，從第1到第5分別為巴西、比利時、阿根廷、法國、英格蘭。荷蘭排在第8，德國第11。

「鐵血坦克」德國2014年在巴西世足奪下隊史第4冠後開始走下坡，2018俄羅斯世足竟在小組賽遭淘汰，無緣16強不說還敗給南韓。

2020年11月在歐國聯遭西班牙6比0血洗，因疫情延至去年才踢的2020歐國盃，德國雖勉力打入16強，對陣英格蘭卻明顯力不從心遭淘汰，教頭勒夫（Joachim Loew）卸下15年兵符，球隊進入換血。

新帥佛利克（Hansi Flick）執教後德國有所起色，這次在世足歐洲區資格賽，除第3場1比2爆冷敗給北馬其頓，其他9場全勝，總計10場比賽攻入36球僅丟4球，提早以分組第一的資格拿到會內賽門票。

英國GQ雜誌研判，佛利克依然還是會以穩重老將輔佐才華新血，穆勒（Thomas Mueller）、京多安（Ilkay Gundogan）、呂迪格（Antonio Rudiger）、諾伊爾（Manuel Neuer）等名將依然寶刀未老。

新生代主力則有格納布里（Serge Gnabry）、穆夏拉（Musiala）與哈斐瓷（Kai Havertz），後防線上則有硬底子中生代基米希（Joshua Kimmich）、舒勒（Niklas Sule）。

英國GQ雜誌直言就算本屆沒法奪冠，各方還是會看到一支鐵血德國隊。不過最新消息是主力前鋒維爾納（Timo Werner）因腳踝傷勢確定無法參加世足，同為國腳的拜仁慕尼黑翼鋒薩內（Leroy Sane）目前也因膝傷掛免戰牌，德國隊長與資深門將諾伊爾（Manuel Neuer）也因肩傷自10月8日就未上場比賽，能否再戰世足不無疑問。

荷蘭2010南非世足打入決賽最後屈居亞軍、2014巴西世足拿到季軍後，羅本（Arjen Robben）、史奈德（Wesley Sneijder）、范佩西（Robin van Persie）等黃金世代老化淡出，2016歐國盃、2018世足都沒能打入會內賽。

歷經換血陣痛後，現在的鬱金香橙衣軍團已重新具備爭冠實力。後防線上有利物浦的范迪克（Virgil vanDijk）、拜仁慕尼黑的德里赫（Matthijs de Ligt）、國際米蘭的德弗里（Stefan de Vrij）、曼城的阿克（Nathan Ake）等，穩固不成問題。

中生代中場德榮（Frenkie de Jong）雖在西甲巴薩沉浮，但仍值生涯上升期；葛萊芬柏赫（RyanGravenberch）更是國際足壇頂級新秀。

波蘭名將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）轉戰巴薩後雖削弱迪佩（Memphis Depay）的空間，但在荷蘭國家隊，迪佩仍是有力攻擊銳刃，將與貝爾溫（Steven Bergwijn）組成雙箭頭。荷蘭唯一較弱的是門將這環，教頭范蓋爾（Louis van Gaal）恐得花心思找出頭號國門。