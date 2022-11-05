世足賽／烏拉圭世代交替 換帥後劍指世界盃第三冠

卡達世界盃將在11/21拉開序幕，貴為兩屆世界盃冠軍的烏拉圭，力拼在今年能拿下隊史第三冠，但烏拉圭近期大賽表現卻不理想，上屆世界盃和2019及2021美洲盃都在8強倒地出局。

烏拉圭在美洲盃資格賽小組賽前14場僅拿下4勝4和6負的成績，幸好在換帥為阿隆索（Diego Alonso）後表現有新氣象，最終4戰全勝僅丟1球拿到世界盃入場卷。

雖然拿過兩屆世界盃冠軍，也是會內賽常客，大賽經驗可以說十分豐富，但最近一冠已是1950年，近年最佳成績是2010年的第四名。由於在世界盃資格賽中遭遇四連敗，也讓他們下決心換帥，將長期執教國家隊並帶領他們在2010打入世界盃四強、2011美洲盃冠軍的總教練塔巴雷斯 (Oscar Tabarez) 開除，換上射手出身的阿隆索，大刀闊斧改變在最後四戰收到成效，本屆世界盃還是能看到這群拚勁十足的傳統強權。

烏拉圭再次由老將蘇亞雷斯（Luis Suarez）、卡瓦尼（Edinson Cavani）和隊長戈丁（Diego Godín）三本柱領軍，帶領陣中年輕新星皇馬中場巴爾韋德（Federico Valverde），以及高價轉會至利物浦的前鋒努涅斯（Darlose Núñez）出征搶冠。近3屆世界盃烏拉圭都能闖進淘汰賽，這一次在世代交替之際被分在H組，將與南韓、

迦納及葡萄牙爭搶分組前二。

值得一提的是上屆烏拉圭在16強戰對手是這次被分在同組的葡萄牙，當時卡瓦尼傷退被C羅扶下場的畫面仍讓人印象深刻，而在C羅重回曼聯時卡瓦尼也主動讓出7號球衣，本屆也很有可能都是這兩位球星在世界盃的最後一舞！