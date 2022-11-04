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世足賽／「不是志在參加」 瑞士銅牆鐵壁這次目標要奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞士要靠銅牆鐵壁的防守力拼世界盃首冠。 美聯社
瑞士要靠銅牆鐵壁的防守力拼世界盃首冠。 美聯社

2022卡達世界盃即將開幕，擁有銅牆鐵壁般防守的瑞士，與巴西和塞爾維亞相隔4年再次分在同一個小組，同組的還有非洲雄獅喀麥隆，總教練亞金（Murat Yakin）接受巴西媒體採訪時更是表達這一次目標不是參加而已，是要拿下世界盃冠軍。

瑞士在資格賽中小組賽取得5勝3和，力壓剛奪得歐洲盃冠軍的義大利，以分組第一直接進軍世界盃會內賽，期中最大關鍵莫過於球隊的防守，僅失2球讓眾多射手只能望門輕嘆，亞金受訪時表示：「我們球隊已經發展成熟，並且有著歐洲最強俱樂部球員，近期在歐國聯雙殺葡萄牙及西班牙，不再是過去那個志在參加的隊伍，目標要為國家及球迷創造歷史。」

2006起瑞士連續參與5屆世界盃，總教練亞金被問到再次和巴西在同一個分組時，表示這是球員時期自己沒達到的夢想，很期待這一次以教練身分圓夢，針對同組的球隊也都有進行分析，有完整任務分配計畫來在比賽中做使用。

瑞士隊連續多屆闖入世界盃會內賽，只是最好成績僅8強作收，而終極防守戰術一直都是他們拿手絕活，在1994、2006、2010世界盃中，瑞士更是創造連續559分鐘未失球，這一次能否靠著銅牆鐵壁拿下世界盃也是一大焦點。

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