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世足賽／比利時黃金世代最後一擊 「小魔獸」盧卡庫傳恐缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）。 美聯社
「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）。 美聯社

世界盃倒數不到一個月，上屆季軍比利時卻傳出噩耗，效力於義甲國際米蘭的球星「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）左腳肌腱拉傷，本周將要進行檢查確認嚴重程度，而比利時官方目前證實還未排除盧卡庫參加世界盃的可能。

比利時國家隊這一屆繼續由隊史最強的「黃金世代」組隊出征，從鋒線的哈扎德（Eden Hazard）、助攻神人德布勞內（Kevin De Bruyne）到門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）及中鋒「小魔獸」盧卡庫領軍，繼上屆奪得季軍後，陣中骨幹變化不大，要再次攜手衝擊世界盃。他們在世界盃資格賽中取得6勝2和，外界看好很有機會以分組第一晉級淘汰賽，但現在卻傳出陣中主力盧卡庫將因傷缺席。

國家隊主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）上周接受西班牙媒體訪問時，還再次強調盧卡庫對陣中的重要性，他作為前鋒擁有相當多進攻位置，球隊若少了他必須重組中場和前鋒球員，他說：「盧卡庫在陣中就像阿根廷有梅西（Lionel Messi），克羅埃西亞有莫德里奇（Luka Modric），每個國家都有那麼一個球員不是1對1可以替代，若盧卡庫不在陣中，球隊必須追加更多前鋒來彌補他的缺陣。」

在大賽倒數大約兩週的時間盧卡庫傳出傷情，比利時陣容將如何調整，對於教練十分重要，這隻「歐洲紅魔」在今年的目標，就是要在黃金一代還在陣中時拿下更好的成績，因此接下來的26人名單公布將備受矚目

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