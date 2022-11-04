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世足賽／孫興慜受傷動刀 南韓球迷怒「出征」剛果球員IG

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓球星孫興慜將動刀，不確定是否能趕上世界盃首戰。 美聯社
南韓球星孫興慜將動刀，不確定是否能趕上世界盃首戰。 美聯社

2022世界盃足球賽將在11月21日開踢，但效力英超熱刺的南韓前鋒孫興慜卻在歐冠賽場上受傷，確認為左眼附近骨折，今日已動刀治療期盼趕上大賽。但仍有許多南韓球迷擔心孫興慜無法為國出征，帶著怒火到馬賽剛果籍球員姆本巴（Chancel Mbemba）的個人社群謾罵。

熱刺隊日前在歐冠小組賽碰上馬賽，孫興慜在比賽中不慎撞上姆本巴的肩膀，孫興慜當下痛苦倒地不起，眼睛無法睜開，最後被攙扶退場。經過檢查後確定左眼周圍骨折，決定動手術，不確定能否趕上南韓隊11月24日的首戰。

馬賽剛果籍球員姆本巴。 歐新社
馬賽剛果籍球員姆本巴。 歐新社

南韓球迷紛紛到姆本巴的Instagram留下數千則的留言，「骯髒的球員害孫興慜受傷」、「你是足球員還是UFC選手」、「你還在慶祝進球？應該向孫興慜道歉」，此外還有不少涉及種族的歧視言論。

這些言論連部分南韓球迷也看不下去，「請不要介意醜陋的評論，我代表韓國人道歉」、「相信你不是故意的，以後要小心」「這是足球比賽非常普遍的現象，惡意言論不用放在心上」。

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