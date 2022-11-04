世界盃 ／中場藝術家「魔笛」領軍 克羅埃西亞痛失主力門將

上屆世界盃一路以黑馬之姿闖入決賽的「格子軍團」克羅埃西亞，本屆世界盃將與比利時、摩洛哥、加拿大一組，力爭小組第一，將在下週三11/9日由總教練（Zlatko Dalic）宣佈世界盃26人名單。

在10月底達利奇就已公布一份由中場藝術家「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）所領軍的34人名單，但門將洛夫雷（Lovre Kalinić）卻在10/30比賽中膝蓋受傷，克羅埃西亞足球協會官網消息顯示，核磁共振檢查後確定洛夫雷將無緣本屆世界盃。

在傷病消息傳出後，總教練達利奇說道：「我們替洛夫雷感到遺憾，希望他早日康復。雖然這件事打擊球隊，但還好目前沒有其他球員受傷消息，34人名單就是預防出現這樣狀況，讓我們擁有足夠選擇應對，目前球員狀態都不錯，相信隊友們在世界盃開打前兩週會充分利用時間，以最佳狀態迎戰比賽。」

克羅埃西亞在2018年出乎意料拿下亞軍，上屆演出精彩表現的陣中傳奇「魔笛」莫德里奇，也在本屆開打前表示過這將是他最後一屆參賽，因此今年能否更上層樓，備受大家關注，但翻閱過去世界盃歷史除了西德在1982、1986連續兩年拿下亞軍後，終在1990捧起冠軍，以及1998巴西決賽大敗，卻在4年後復仇成功拿下冠軍，亞軍球隊要更進一步十分困難，反而成績倒退居多。