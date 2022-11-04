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世足賽／FIFA致函參賽國 別讓世界盃淪政爭場域

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）致函世界盃參賽國，敦促各隊把心思集中於賽事，不要讓世足捲入意識形態或政治鬥爭。 法新社
國際足球總會（FIFA）致函世界盃參賽國，敦促各隊把心思集中於賽事，不要讓世足捲入意識形態或政治鬥爭。 法新社

國際足球總會（FIFA）致函世界盃參賽國，敦促各隊把心思集中於賽事，不要讓世足捲入意識形態或政治鬥爭。

路透社報導，國際足總主席英凡提諾（GianniInfantino）和秘書長薩穆拉（Fatma Samoura）發出的這封聯名信前，多支世足參賽隊伍紛就LGBTIQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人和酷兒）權利、移工待遇等問題表態抗議。

天空新聞網（Sky News）引述英凡提諾和薩穆拉對32個參賽國的聯名信說：「懇請大家，現在讓我們把專注擺在足球上！」

「足壇並非不食人間煙火，我們同樣意識到世界各地存在許多政治性質的挑戰和困難。但請不要讓足球捲入當前意識形態或政治鬥爭中。」

首次在中東舉行的世界盃，將於卡達當地時間11月20日登場。就在上週，澳洲足球隊還公開抨擊卡達在人權和同性關係方面的紀錄。

丹麥足協（DBU）上月告訴國內媒體，丹麥球員將在沒有家人陪同下參加世界盃，以抗議卡達的人權紀錄。

卡達世足主辦單位先前已表態歡迎所有人，無論他們的性向或背景如何；但同時也警告別在公眾場合「熱情過火」。

卡達承認境內勞工制度與理想存在差距，但世足已讓他們在勞權方面取得進步。

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