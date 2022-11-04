世足賽／史上最貴世界盃 卡達主辦賽事寫6大之最紀錄

全球備受期待的足壇盛事2022世界盃足球賽即將登場，主辦國卡達成為全球矚目焦點。熱愛足球的卡達發豪語，將舉辦一場前所未見的世足賽，預期他們將寫下6項知最紀錄。

● 國土面積最小的世足主辦國

中東知名旅遊與生活網站Rehlat指出，繼1954年國土面積約4萬1285平方公里的瑞士主辦國際足球總會（FIFA）世足賽後，面積約1萬1586平方公里卡達如今成了歷來國土面積最小的世足主辦國。

● 歷來交通最便利的世足賽

作為一個小國，環遊卡達並非難事。更重要的是，為2022世足賽設置的各個場館透過捷運網絡通暢連接，球迷要從一個場館前往另一個場館不會太費事，飽覽各組賽事完全有可能，不像過去若舉辦在土地廣袤的巴西、俄羅斯時，球迷跨組觀賽須穿州過省。

● 首屆在中東國家舉行的世界盃

卡達將成為史上第一個主辦世足賽等大型運動賽事的中東國家，近年來也持續興建幾座歷來最環保且先進的體育場館。

● 歷來首度在北半球舉辦的冬季世足賽

世足賽和其他運動大賽過去通常於6、7月舉行。不過，2022世足賽這次於11、12月在卡達舉辦，創下首例。卡達夏季氣溫通常飆破攝氏50度，因而也成就破天荒在冬季月份舉辦世足。

● 現場觀賽人數料創新高

卡達的地理位置四通八達，不論對來自亞洲、非洲或歐洲的球迷來說，都是能夠輕易到達的地點。屆時赴卡達觀賽的球迷若真達到預估的150萬多，將創歷來新高。

● 籌辦經費達2200億美元 堪稱史上最貴世足

卡達在基礎建設計畫方面重金斥資2200億美元，打造8座不同場館、地鐵系統等，這些場館將配備所有現代化設施，且將全數配備空調。