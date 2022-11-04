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世足賽／卡達世界盃20日登場 五大看點搶先報

中央社／ 台北4日綜合外電報導
2022卡達世界盃將在20日開踢。 法新社
2022卡達世界盃將在20日開踢。 法新社

2022年卡達世界盃足球賽將於當地時間11月20日登場，是世足首度於中東舉辦，更可能是超級球星梅西、「C羅」羅納度等人在世界盃的「最後一舞」。

美聯社報導，上屆2018年俄羅斯世界盃幫法國奪冠的姆巴佩（Kylian Mbappe）這次要率隊衛冕，但巴西也要尋求隊史第6冠，繼續將奪冠次數最多的紀錄堆高。

不論是出於場外或場內原因，2022卡達世界盃確實是最令人引頸期盼的一場世足之一。

● 29天64戰 32隊角逐金盃

這次卡達世足賽事29天，32支球隊參賽，將踢64場比賽。賽事於11月20日揭開序幕，12月18日冠軍出爐後結束。

● 盤點頂尖球隊

巴西（國際足球總會FIFA世界排名第1）：內馬爾（Neymar）、費尼希斯（Vinicius Junior）及其他充滿天賦的球員，都已即時調整達顛峰，讓巴西有可能迎來2002年後的首座世界盃冠軍。

比利時（FIFA排名第2）：即便「黃金世代」漸走下坡，但比利時有中場球星德布勞內（Kevin DeBruyne）領軍攻陣，他在上屆2018俄羅斯世界盃率隊奪下隊史最佳的季軍，已證明自己的能耐。

阿根廷（FIFA排名第3）：自從已故傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）1986年率隊拿下隊史第2冠後，阿根廷就再沒世界盃嚐到奪冠的喜悅。馬拉度納2020年11月與世長辭，這是他過世後的第一個世界盃，梅西（Lionel Messi）仍是球隊靈魂人物。

法國（FIFA排名第4）：自1962年的巴西後，就再沒有球隊能在世界盃衛冕。上屆2018俄羅斯世界盃奪冠的法國這次要挑戰這項成就。雖然法國陣中的傷兵越來越多，但在姆巴佩與本澤馬（Karim Benzema）聯手帶領下，陣容依舊強大。

英格蘭（FIFA排名第5）：英格蘭隊雖然近況平平，但最近的幾項大賽成績卻都不俗，上屆2018俄羅斯世界盃闖進季軍戰，才以0比2不敵比利時落居第4，去年在歐洲國家盃也踢進決賽。

● 必看球星

阿根廷的梅西，生涯7次獲得年度世界最佳球員獎的殊榮，35歲的他正尋求選手生涯在世界盃的最後一搏，盼能率隊奪冠，為「足壇偉大球員」封號增添光彩。

曾率葡萄牙在歐國盃奪冠的羅納度（CristianoRonaldo），是全世界在國家隊進球最多的男子球員，但他一大遺憾是未曾率隊踢進世界盃決賽。如今C羅高齡37歲，還能再踢多久不得而知，因此他接下來的每次出賽，都值得球迷觀賞。

法國的姆巴佩在上屆2018俄羅斯世界盃大放異彩，當時他才19歲。這名速度飛快的前鋒，有機會挑戰巴西傳奇巨星比利（Pele）生涯前兩次參加世界盃都奪冠的成就。

比利時的德布勞內被普遍認為是全球最好的中場球員，他的跑動是被視為足球場上最美風景之一，比利時只需期待他能保持健康至世界盃開賽。

在法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG）陣中，內馬爾（Neymar）鋒芒常被隊友梅西、姆巴佩所掩蓋，但他仍是巴西國家隊的主力，對手得時時提防他的技巧、快速移動，甚至假摔。

● 比賽形式

參加這次世界盃的球隊分8組進行小組賽，每組4隊在小組賽後取前兩名晉級16強。16強賽起為一戰定生死的淘汰賽。

小組賽階段每天會有4場接連進行的比賽，16強淘汰賽每天則有2場比賽。

本屆賽會開踢後會一直進行到第17天，也就是12月7日，才會有休息日。

● 必看賽事

11月20日（台北時間21日0時）：卡達對厄瓜多之戰，是本次世界盃開幕首戰，開幕戰永遠是世界盃的一大焦點。

11月26日（台北時間27日3時）：阿根廷對墨西哥之戰，梅西有機會在此戰率阿根廷鎖定16強淘汰賽門票。

11月27日（台北時間28日3時）：西班牙對德國之戰，這被視為本屆最激烈的一場小組賽，兩支歐洲乃至世界足球強權、2010南非世界盃冠軍西班牙與2014年巴西世界盃冠軍德國正面交鋒。

11月29日（台北時間30日3時）：伊朗對美國之戰是場地緣政治情仇投射，兩國自1980年斷交以來，彼此的外交關係至今仍未恢復。

12月2日（台北時間2日23時）：迦納對烏拉圭之戰。2010年7月2日南非世足賽8強，兩隊正規賽1比1僵持，烏拉圭的蘇亞雷斯（Luis Suarez）在延長賽門前以手擋球，雖吞紅牌出場，但迦納錯失12碼罰球，最後戲劇性在PK戰由烏拉圭勝出，這次迦納等12年終於迎來復仇機會。

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