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世足賽／德國傳奇中場擔憂輸日本 日本前主帥也覺得會贏

聯合新聞網／ 綜合報導
德國傳奇中場「小豬」史汪斯泰格。 法新社
德國傳奇中場「小豬」史汪斯泰格。 法新社

世界盃足球賽將在11月21日開踢，曾兩次率領日本參加世界盃的前國家隊總教練岡田武史在公開場合大膽預測，「日本能贏德國。」而德國傳奇中場「小豬」史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）接受德媒訪問也坦言，「德國可能輸日本。」

岡田武史認為日本和德國隊這次沒有太大的差距，「與過去的比賽不同，世界盃在歐洲聯賽中斷一周後就開始，而我們提前一個月就開始組建球隊，所以日本這次將會表現得更好。」

史汪斯泰格也提到德國可能輸日本，「德國總是在比賽最後30分鐘表現糟糕，這樣是無法跟世界強隊進行攻防。最近以0:1輸給匈牙利的比賽就是個例子，如果無法專心注意對手的反擊，會失去對比賽的主導權，世界盃第1場對日本的比賽，很可能再發生類似的狀況。」

史汪斯泰格期盼球員們拿出運動家精神，總教練費力克（Hansi Flick）也必須解決許多問題，「我們球隊沒有一個作為核心的前鋒或中場，後衛也還有不少問題。費力克必須找到解決的方法，不管球員狀況或戰術發揮得如何，都要有最好的臨場指揮。」

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