世足賽／英格蘭本屆焦點 隊長凱恩再進2球成隊史進球王

世界盃足球賽將在11月21日開踢，效力英超熱刺隊的29歲英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane）本屆同樣擔任隊長出戰，今年不僅要帶領國家隊踢出好成績，還要挑戰個人英格蘭隊史最多進球數紀錄。

英格蘭國家隊進球數紀錄保持人為前鋒魯尼（Wayne Rooney）的53球，凱恩只差2球就能追平紀錄，對此凱恩表示自己知道這件事，「我試著盡量不去想它，世界盃即將開始，那裡會是達成這項成就很棒的舞台。」

凱恩2015年開始為國家隊效力，2016年歐洲國家盃結束後接下隊長一職，是隊史最年輕的隊長。上屆世界盃表現出色，個人在賽會中共6次進球，獲得國際足總世界盃金靴獎，英格蘭也在上屆賽會進入4強，奪得殿軍。

英格蘭在國際足總最新排名第5，本屆被分配在B組首戰將在台灣時間11月21日對伊朗（排名第20），第2戰11月26日對美國（排名第16），第3戰11月30日對威爾斯（排名第19）。