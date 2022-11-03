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世足賽／上屆季軍比利時要更上一層樓 隊長哈扎德：目標奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
馬明星哈扎德（Eden Hazard）。 路透社
馬明星哈扎德（Eden Hazard）。 路透社

比利時在上屆2018年俄羅斯世足賽踢出隊史最佳季軍成績，而本屆比賽主力球員仍都持續參加，而擔任隊長的皇馬明星哈扎德（Eden Hazard）表示，唯有奪冠才可稱作「黃金世代」，因此將朝著冠軍寶座邁進。

比利時曾蟬聯世界第一直至3月時才被巴西超車退居第2，上屆世足賽勇奪季軍後，本屆將力拚捧冠，而本次主力梅爾坦斯(Dries Mertens)、維通根（Jan Vertonghen）、維澤爾（Axel Witsel）等主力都還在的情況下，因此被視為有可能奪冠的黑馬。

而本屆賽事比利時與與加拿大、摩洛哥和克羅埃西亞同在F組晉級機會不小，而哈扎德在接受訪問時談及對手戰力透露，不太了解加拿大與摩洛哥的戰力，但球隊仍不心急，此外他也十分看好上屆勇闖決賽的克羅埃西亞，因陣中有他的皇馬明星隊友莫德里奇（Luka Modric）。

哈扎德談及近年的國家隊被稱比利時的「黃金世代」則表示自己將會把標準訂更高，「我會做得比上屆更好，我很高興能成為偉大球隊的隊長。」接著說，「人們總說我們是『黃金世代』，但他們沒想過我們一起踢了10年的球，所以有無與倫比的默契，但球隊還未奪冠，因次我們將在本屆朝著這個目標邁進，希望能持續保持優秀狀態到比賽。」

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