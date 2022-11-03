世足賽／梅西、C羅演夢幻對決？超級電腦預測雙方決賽會師
2022年卡達世界盃足球賽將在11月21日登場，本屆可能是足壇兩大巨星阿根廷梅西（Lionel Messi）、葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）最後一次參加世界盃，兩人能否夢幻對決備受球迷關注。
根據英國媒體報導，《BCA Research》公司的超級電腦預測，阿根廷與葡萄牙會一路過關斬將會師決賽，該超級電腦也預測，冠軍賽雙方會出現十二碼PK戰，由梅西率領的阿根廷奪冠。
報導指出，《BCA Research》透過收集FIFA足球遊戲的選手數據，搭配過去4屆世界盃192場小組賽、64場淘汰賽，以超級電腦預測這次的結果。
梅西生涯成就無數，獨缺世界盃冠軍，生涯第5度參加世界盃，最接近冠軍的一次是2014巴西世界盃，該年他們在決賽輸給德國，拿下亞軍，上一屆世界盃則在16強就被淘汰。生涯7座金球獎、6座金靴獎的梅西，若能在生涯最後一次世界盃拿下冠軍，對他來說將是最美好的結局。
阿根廷在在國際足總最新排名第3，本屆小組賽與沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭同為C組，最大敵人是排名第13的墨西哥，有很大機會闖進16強。
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