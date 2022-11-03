世足賽／賽史22屆巴西從未缺席 內馬爾再次領軍拚第6冠

世足賽將於本月底正式開踢，而賽史晉級會內賽最多次的球隊、就是傳統強權之一的巴西，從有世足賽以來就從未缺席過，更拿過史上最多的5次冠軍，但距離上一冠已相隔20年了。

首屆世界盃於1930年開踢，至今已舉辦22屆，而強權巴西從未缺席過會內賽，並且在1958年首次捧冠，並於1962年創下2連霸，這也是賽史唯一的連霸紀錄，接著於1970年奪冠下隊史第三冠，但第4冠卻讓巴西球迷等了24年，直到1994年才又順利捧起金盃。

距離巴西上一冠已過了20年，那是在2002年時靠著「外星人」羅納度(Ronaldo)單屆踢進8球的帶領下再度登上冠軍寶座，此後巴西就無緣大力神盃，最佳成績僅在2014年拿下殿軍，其他屆都在8強止步。

巴西在本屆世足資格賽展現強大的進攻火力，17場比賽中拿下14勝3和未嘗敗績，並且踢進40顆球，這次依然由30歲球技正值顛矇的超級球星內馬爾(Neymar)領銜帶隊，被外界看好是奪冠熱門，目前賠率也高居第一，小組賽分別與塞爾維亞、喀麥隆及瑞士同組，預期晉級16強並非難事。