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世足賽／德國門神諾伊自曝患有皮膚癌：不影響我為國出征

聯合新聞網／ 綜合報導
德國門神諾伊爾(Manuel Neuer)。 美聯社
德國門神諾伊爾(Manuel Neuer)。 美聯社

世足賽開踢在即，德國也將於首輪遇上日本，但近日球隊當家門神諾伊爾(Manuel Neuer)近日自爆患有皮膚癌、且已動了3次手術，但他表態不會受影響，仍將繼續為國出征守護國家隊門框。

諾伊爾曾被視為是足壇的最強守門員之一，更曾獲得金手套獎及入選世界盃最佳陣容，而他在近期與德國前網球球后柯波兒（Angelique Kerber）共同創立防曬護膚品牌時，爆料自己患有皮膚癌，還好已提早接受治療，他說：「談到皮膚狀況，我們都有非常私人的故事，對於柯波兒來說，這是陽光引起的色素沉澱，而我則是罹患皮膚癌，為此我不得不進行三次手術。」

諾伊爾也呼籲民眾及各類長期曝曬在陽光下訓練的運動員，採取必要的防曬措施，並將自己與柯波兒作為舉例提醒世人:「在防曬方面，我們不得不妥協。我不僅整天在戶外訓練，而且我還喜歡在有時間的時候到大自然放鬆遊玩。」

對德國隊的好消息是這並不影響他為國出征世界盃，他表示自己將持續備戰幫助德國捧冠。

世足球星 卡達世足

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