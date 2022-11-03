世足賽／孫興慜確定骨折將動刀 南韓世界盃巴比Q了

2022卡達世足賽即將在11月21日登場，前天法新社點名6大值得關注球星，效力英超熱刺的南韓球星孫興慜也在列。沒想到他昨日在歐冠比賽中不慎受傷，今日最新消息指出，確認為左眼周圍的骨折，將動手術治療，恐怕將影響他出戰世界盃。

熱刺昨日在歐冠賽場上以2比1擊敗馬賽，不過孫興慜卻在和對手爭搶頭球時，左眼撞上對方的肩膀，導致眼睛腫脹，無法睜開。熱刺隊今天宣布，經過檢查後確認他左眼附近骨折，將動手術治療。

熱刺隊在官方發聲明表示，「孫興慜將在醫療人員的幫助下康復，我們會在適當的時間點向球迷提供進一步消息。」此聲明並沒有提到孫興慜的歸隊時間。

南韓本次世界盃與葡萄牙、迦納、烏拉圭被分配在H組。首場比賽將在台灣時間11月24日晚間9點登場，對手是烏拉圭。有媒體悲觀表示：「孫興慜需要動手術，世界盃之路可能已結束。」但英國《每日郵報》樂觀表示，「若恢復狀況順利，他可戴著臉部護具出征世界盃。」