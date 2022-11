世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

距離世界盃會內賽僅剩下20天的時間,南韓世足賽大將孫興慜,於今天凌晨進行的歐冠盃中卻因頭球撞擊對方球員受傷,疑似腦震盪傷退離場,最終傷情要待詳細檢查後公布,傳出有可能影響世足賽出賽,這下子南韓可要跳腳了。

今天淩晨歐冠盃分組預賽D組第六輪比賽中,托特納姆熱刺客場2比1戰勝馬賽,以小組第一身份晉級淘汰賽。

然而比賽中,熱刺前鋒孫興慜在拚搶中撞傷頭部,當場進行治療後提前退場,使得他能否出賽世界盃蒙上一層陰影。畫面顯示,孫興慜的左臉眼部附近嚴重凹陷,疑似眼眶骨折。

據南韓方面報導,南韓足協要求熱刺提供更多孫興慜的傷情消息,以了解韓國球星能否參加世界盃。

消息指出,熱刺擊敗馬賽後的幾個小時內,南韓足協就向球隊發出了提供孫興慜頭部受傷詳細信息的正式請求。預計熱刺只會公布孫興慜的傷情,但南韓足協會則要確定孫興慜能否參加世界盃的情況。

孫興慜在賽後飛離馬賽,如今回到倫敦。孫興慜的團隊認為應該不用進行手術,但將在倫敦等待進一步全面評估。

