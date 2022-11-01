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世足賽／萊萬會內賽還是0進球 波蘭想晉16強需隊友支援

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭有世界級的前鋒萊萬多夫斯基，但想在世界盃走更遠需要更多隊友挺身而出。 歐新社
波蘭有世界級的前鋒萊萬多夫斯基，但想在世界盃走更遠需要更多隊友挺身而出。 歐新社

世界盃即將在月底開踢，討論到本屆最佳前鋒絕對不能忽略的一個人物，就是曾在2020、2021連霸「世界足球先生」的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），但第二度參賽的他若想取得更好的成績，必須靠隊友也能有理想發揮。

波蘭在本屆世界盃的資格賽中，透過附加賽爭搶門票，卻遇烏俄戰爭，萊萬多夫斯基以隊長身分力挺烏克蘭，率先發難拒絕與俄羅斯比賽，隨後俄羅斯遭國際足總停權，波蘭得以直接在第二輪面對瑞典、並以2:0獲勝，拿下前往卡達的門票。

波蘭在結束世界杯資格賽後隊中經歷換主帥，近期5場國際賽只拿下一勝，戰績十分不理想，必須要在最快的時間做出調整，才能在本屆世界盃中走得更遠。

34歲的萊萬多夫斯基雖然世界盃尚未進過球，但過去兩屆資格賽19場比賽進了25球，仍是國家隊倚重的進球機器，在大賽中若隊友不能給予他援助，一旦被死守將導致波蘭進攻當機，因此其他隊友站出來顯得更加重要。

波蘭陣中也寄望目前效力於義甲拿坡里的攻擊中場傑林斯基（Piotr Zieliński）分擔萊萬重擔，但他始終未能將火力轉移至國家隊，74場只進9球，反倒是在美國踢球的史威德基(Karol Świderski)扮演奇兵，資格賽踢進5球，9月的歐國聯還對威爾斯踢入致勝球。

波蘭上一次踢入16強淘汰賽已經是1986年，距今已相隔36年，想要在萊萬正處巔峰的年代重返16強，本屆應該是最後機會，小組賽首場面對墨西哥的比賽將是首要目標，同組對手還有傳統強權梅西領軍的阿根廷與亞洲會內賽常客沙烏地阿拉伯。

世足球星 卡達世足

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