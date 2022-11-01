世足賽／喀麥隆超級球迷皮克特 國旗身體彩繪在卡達再度閃耀

喀麥隆瘋狂足球迷皮克特（Ngando Pickett），以彩繪國旗在身體上和精湛的舞蹈替喀麥隆足球隊加油而聞名，過去40多年來參加了16次非洲盃和2次世界盃，本屆卡達世足賽也預計看見他的身影。

皮克特原名穆耶貝（Henry Mouyebe），他接受半導體育台受訪時表示，「我喜歡足球和我的國家，當時他朋友用已故美國靈魂歌手皮克特（Wilson Pickett）的名字替他取著個綽號，因為舞蹈動作相似，如今不再使用他的真名穆耶貝，而是用皮克特之名聞名世界。」

皮克特1970年代有踢過業餘足球，1982年的時候開始成為國家隊忠實鐵粉，當時他還是一名住在象牙海岸的學生。皮克特表示，「當時喀麥隆到象牙海岸參加大學比賽，那邊含我只有10名喀麥隆人，但我動員他們去幫忙加油，也親眼見證喀麥隆在兩年後於此地奪下第一個非洲杯獎盃。

就這樣皮克特持續他的加油行動，在1998年於布吉納法索舉行的非洲杯引起喀麥隆官員的注意，因為他用綠色、紅色、黃色顏料，將國旗彩繪在身上。皮克特回憶，「當時我成為非洲杯場外討論的話題，因為幾乎所有到比賽現場的媒體都拍下我的照片。」時任喀麥隆體育部長奧沃納（Joseph Owona）也因此事對皮克特印象深刻，邀請皮克特參加1998年法國世界盃。

到了法國之後，皮克特與另外7名喀麥隆球迷組隊，與其他國家的球迷進行舞蹈比賽。皮克特說，「我們用舞蹈擊敗他們。得到一大箱香檳。從那刻起，無論我們走到哪裡，他們都知道喀麥隆人準備帶來令人興奮的舞蹈動作。」

皮克特希望自己建立的球迷團隊能參加本次卡達世界盃，喀麥隆足球聯合會也正全力協助，「協會非常了解我的計劃，也說正在幫忙安排行程，我們將有20人要參加，已經在1個月前開始練習舞蹈，希望能在卡達代表廣大喀麥隆球迷。」

喀麥隆在國際足總最新排名第43，本屆被分在G組，將於台灣時間11月24日對陣瑞士（排名第15），11月28日對陣塞爾維亞（排名第21），並在12月3日對陣巴西（排名第1）。