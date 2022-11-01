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世足賽／法國衛冕利空 中場大將博格巴因傷無緣出征

中央社／ 米蘭1日綜合外電報導
法國中場大將博格巴確定因膝蓋手術復原不及，無法出征卡達。 美聯社
法國中場大將博格巴確定因膝蓋手術復原不及，無法出征卡達。 美聯社

距2022年卡達世界盃足球賽開打不到3週，衛冕軍法國卻傳來利空。中場大將博格巴確定因膝蓋手術復原不及，無法出征卡達。

法新社報導，博格巴（Paul Pogba）的經紀人發布聲明：「經過昨天與今天分別由杜林（Torino）、匹茲堡（Pittsburgh）所做的醫療檢視，很遺憾要跟大家報告－博格巴仍需更多時間從膝蓋手術復原。」

「基於這個原因，博格巴無法趕在尤文圖斯於世界盃停賽前歸隊，也無法加入要赴卡達衛冕的法國隊。」

義大利媒體昨天稍早已披露，29歲、現效力義甲尤文圖斯的博格巴因大腿傷勢恐得缺陣15天。

尤文圖斯在聲明說：「基於近期放射性醫療檢查所顯示..以及在匹茲堡的穆薩（Volker Musahl）教授的醫學評估建議，博格巴的膝蓋仍待復原。」

博格巴為趕上11月20日登場的卡達世足，起初選擇不動刀，但上月參加訓練時改變心意接受手術；他已因傷缺陣多時，2週前才回到尤文圖斯參加訓練。

博格巴是法國中場核心，4年前俄羅斯世足冠軍戰，他為法國進球幫球隊4比2擊敗克羅埃西亞奪冠。

法國另一中場大將坎特（N'Golo Kante）之前已因腿筋傷勢動手術，料須缺陣4個月確定無法踢世足，如今又少掉博格巴，將讓法軍教頭德尚（DidierDeschamps）再傷腦筋。

世足球星 卡達世足

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