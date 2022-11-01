世足賽／法新社精選本屆6大球星 梅西領銜、孫興慜也入選

距離2022年卡達世界盃足球賽開踢已剩不到3週，法國尋求繼60年前的巴西後，另一成功衛冕的球隊。法新社選出他們認為的本屆6大最佳球星以饗球迷。

● 阿根廷梅西（Lionel Messi）

梅西雖堪稱史上最偉大球員，但他尚未藉率阿根廷在世界盃奪冠，達到與傳奇球星比利（Pele）、馬拉度納（Diego Maradona）比肩。不過梅西去年率阿根廷在美洲盃稱王，生涯總算帶領國家隊拿下一座重要國際賽事冠軍。

35歲的梅西先前表示，本屆「很可能是」他最後一次參加世界盃，渴望阿根廷的成績能比2014年巴西世足時更上層樓。當年阿根廷與德國在冠軍戰交手，阿根廷在延長賽以0比1飲恨。

由卡洛尼（Lionel Scaloni）執教的阿根廷，這次靠35戰未嘗敗績的表現闖入世足會內賽，被認為有機會拿下隊史第3座世足金盃。

● 葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）

葡萄牙C羅。 歐新社

國際足壇最近十多年與梅西堪稱一時瑜亮的C羅如今高齡37歲，也確定是最後一次征戰世界盃。已登史上國際賽進球王的C羅，生涯職業賽第700個進球也達標。

C羅2016年雖率葡萄牙在歐洲國家盃足球賽（Euro2016）奪冠，但他們在世界盃最好的成績，僅只於2006年踢進4強。

卡達世足C羅有機會達標連續5屆在世界盃都進球，屆時將超越比利、克洛澤（Miroslav Klose）、席勒（Uwe Seeler）等人成就。

● 法國姆巴佩（Kylian Mbappe）

法國姆巴佩。 美聯社

雖然本澤馬（Karim Benzema）是現任金球獎（Ballon d'Or，歐洲年度最佳足球員）得主，但對要在世界盃尋求衛冕的法國來說，最重要的球員依然是姆巴佩。

這名法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG）前鋒，在2018俄羅斯世界盃一鳴驚人，成為繼比利後，再有未滿20歲的球員於世界盃決賽進球，也幫助法國最終4比2擊敗克羅埃西亞奪冠。

目前23歲的姆巴佩在簽下一紙肥約後，否認外界稱他將在季中轉會的傳聞。姆巴佩在俄羅斯世界盃拿下最佳新人獎，這次肯定將眼光放在更大的獎項。

● 塞內加爾馬內（Sadio Mane）

塞內加爾馬內。 法新社

效力於德國甲級足球聯賽（Bundesliga）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的馬內，在這次金球獎票選僅輸給本澤馬屈居第2。他在卡達世足的任務就是幫國家隊在小組賽出線，踢進16強。

2018年世界盃，5個非洲國家全在小組賽出局，現任非洲國家盃冠軍的塞內加爾這次任重道遠。塞內加爾這次在非洲區資格賽靠馬內的12碼，擊敗英超利物浦球星薩拉（Mohamed Salah）領軍的埃及，闖進卡達世足會內賽。馬內曾效力利物浦與薩拉當過隊友。

本屆塞內加爾和荷蘭、厄瓜多及地主卡達同在A組，各隊戰力相當，但塞內加爾的目標是先追平他們2002年所締的8強隊史最佳紀錄。

● 巴西內馬爾（Neymar）

巴西內馬爾。 美聯社

巴西是這次世界盃的奪冠熱門，若能如願將是創紀錄的隊史第6冠。內馬爾本季在巴黎聖傑曼的強勢表現，對巴西總教練泰特（Tite）來說是一大利多。

內馬爾只差2球，就能追平比利締造的巴西隊史最多個人進球，此外他也在等機會一雪2014年之恨。當年他在8強賽受傷，讓巴西4強賽時1比7慘敗德國。

● 南韓孫興慜

韓國第一前鋒孫興慜。 路透社

效力於英格蘭超級足球聯賽（Premier League）托登罕（Tottenham）熱刺的孫興慜，無疑是國際足壇最耀眼的亞洲球星，他將率南韓在H組突圍。

上季和薩拉共享英超金靴獎的孫興慜，在國際賽出賽104場，攻進35球，當中包括2018年世界盃小組賽擊敗德國之戰的第2個進球。

本季孫興慜並非處於最佳狀態，但近期於職業賽和國際賽的7場比賽一共踢進7球，顯示進攻威能猶在。