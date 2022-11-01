世足賽／卡達世界盃倒數 12年來爭議聲不斷

2022年卡達世界盃足球賽將於11月20日登場，法新社整理卡達成功爭取到主辦權這12年以來的爭議，可謂史上其中一次最具爭議性的世足。

● 申辦成功跌破外界眼鏡

國際足球總會（FIFA）2010年12月2日的一大新聞，就是讓卡達經4輪投票後擊敗美國，拿下2022世足主辦權，氣得當時美國總統歐巴馬直言國際足總鑄大錯。盛產天然氣且富裕的卡達當時只有1座可供世足的場館，也讓各界質疑他們應接百萬球迷湧入的能力。

● 貪瀆指控不斷

國際足總的道德委員會2012年8月啟動調查，釐清2018俄羅斯、2022卡達這兩屆世足申辦表決有無弊情。委員會的首席仲裁員艾克特（Hans-JoachimEckert）認為卡達與俄國的申辦過程顯有違失，不過當時負責率員調查的前美國檢察官賈西亞（Michael Garcia）批評艾克特的認定不完備。

調查報告最後在2017年6月出爐，點出一些可疑的資金轉移，但不足認定卡達靠行賄取得主辦權。

法國2019年起另就2010年11月23日時任總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）、歐洲足總（UEFA）主席普拉提尼（Michel Platini）及2名卡達高層的一場午宴展開涉貪調查，法國媒體後來披露世足與軍火等都是當天午宴議題；普拉提尼代表歐洲的4票後來全給卡達。

● 世足首度在冬季

國際足總秘書長瓦克（Jerome Valcke）2014年1月時表示，有鑑卡達夏季氣溫會飆至攝氏50度，2022世足將破天荒從以往的6、7月移至11、12月。國際足總執委會2015年敲定卡達世足於2022年11月20至12月18日舉行。

但這個時間是歐洲各重要職業足球聯賽賽季，他們得為此將歐洲賽場的比賽暫停1個多月煩惱。

● 人權與工殤

卡達人權紀錄為人詬病，國際工會聯盟（ITUC）發表報告揭露興建世足基建的移工居住條件惡劣、常於高溫難耐下工作。

迫於壓力下，卡達政府2017年啟動一些重要變革，包含廢除「外勞擔保制度」（Kafala system）；這項制度將勞工與雇主綁定，雇主有權決定勞工能否離職甚至出境。卡達政府也引入最低工資保障和確保不在高溫下作業的新規範。

人權團體表示，過去15年卡達有數千勞工死於大型工程營造；不過國際工會聯盟稱人權團體的數字過高，今年更表示因卡達已做出顯著改善，他們不再反對卡達辦世足。國際勞工組織（International LabourOrganisation）引述卡達官方資料稱，50名勞工死於2020年的各項工安意外。

國際特赦組織、人權觀察（Human Rights Watch）等團體要求國際足總與卡達應為移工設立4.4億美元的補償金，有多個贊助方允諾響應。

此外，當地的女權與同性、跨性伴侶權益也被國際嚴加檢視；卡達世足組委會說「歡迎所有球迷、絕無歧視」，但同性戀在當地卻屬犯罪。

● 環保論戰加溫

國際足總先前表示，2022卡達世足將是第一個達到「碳中和」的世界盃，但數字打臉後激怒環保人士。國際足總2021年6月一份報告估計，卡達世足的二氧化碳排放將達360萬噸，高於2018俄羅斯世足210萬噸。

環保團體「碳市觀察」（Carbon Market Watch）表示，卡達世足8個賽場有高達140萬噸碳排被低估。

雖然卡達世足組委會強調8個賽場集中於首都杜哈地區，代表屆時沒有城際間的飛機航班，且有新的電動地鐵系統和電動巴士，但批評人士說每天從其他波灣城市起飛的100多趟接駁航班會增加碳排。