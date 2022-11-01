世足賽／2022卡達世足賽倒數 盤點8座比賽場館

2022年卡達世界盃足球賽將於11月20日揭幕，「法新社體育」（AFPSport）盤點今年舉辦賽事的8座場館。

● 盧塞爾，盧塞爾地標體育場（可容納8萬人）

卡達最大的盧塞爾地標體育場（Lusail IconicStadium）將舉行第一場準決賽等多場比賽，以及12月18日的決賽。這座體育場建於杜哈市中心以北15公里的盧塞爾（Lusail），計劃在世足賽後改造成社區中心，大部分座位將被拆除並捐贈給其他地方。

● 豪爾，巴伊特體育場（可容納6萬人）

地主隊卡達和厄瓜多將於11月20日在此舉行開幕戰，西班牙和德國分組賽及第2場準決賽也在這裡上演。巴伊特體育場（Al-Bayt Stadium）外形模仿貝都因人（Bedouin）的傳統帳篷，計劃世足賽結束後拆除上層看台。

豪爾（Al-Khor）位於卡達東北岸，距離杜哈約35公里，已超出首都地鐵系統的範圍，因此成為球迷較難抵達的場地之一。

● 賴揚，教育城體育場（可容納4萬人）

教育城體育場（Education City Stadium）位於杜哈以西的賴揚（Al-Rayyan）多所大學校園之間，可透過地鐵抵達，其中一場8強賽將在這裡舉行。世足賽結束後，這座體育場的座位數將減半，計劃捐贈給發展中國家。

● 賴揚，阿瑪德．賓．阿里體育場（可容納4萬人）

阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin AliStadium）是卡達最成功的俱樂部之一「艾雷恩體育俱樂部」（Al-Rayyan Sports Club）主場，建在同名體育場的舊址上，只須搭乘地鐵一站即可到達附近的教育城。這座體育場位於城市與沙漠交會處，座位也將在比賽結束後減半。

● 杜哈，哈里發國際體育場（可容納4萬人）

哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）建於1976年，是唯一在卡達取得世足賽主辦權之前就已存在的場館，但進行過一番改造。這裡舉行過2011年亞洲盃足球賽決賽，以及2019年世界球會盃（ClubWorld Cup）利物浦（Liverpool）對佛朗明哥（Flamengo）的決賽。英格蘭與伊朗的首場比賽將在此登場。

● 杜哈，圖瑪瑪體育場（可容納4萬人）

圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）位於杜哈市中心南方，靠近杜哈的哈馬德國際機場（HamadInternational Airport），設計靈感來自中東地區男性佩戴的傳統編織帽Gahfiya。這裡屆時將舉行一場8強賽，世足賽後座位將減少到2萬席。

● 杜哈，974體育場（可容納4萬人）

這座快閃式體育場是由杜哈海濱的貨櫃建造而成，將在世足賽結束後完全拆除。974是建造這座場館的總貨櫃用量，也是卡達國碼。

● 沃克拉，賈諾布體育場（可容納4萬人）

賈諾布體育場（Al Janoub Stadium）位於杜哈南方的沃克拉市（Al-Wakrah），設計靈感來自用於採集珍珠和捕魚的傳統船隻。