世足賽／要求禁伊朗參賽！ 烏克蘭足協：他們提供俄國武器
卡達世界盃足球賽將在11月20日開踢，烏克蘭足協近期向國際足總（FIFA）提出申訴，要求禁止伊朗隊參賽，原因是烏克蘭認為伊朗向俄羅斯提供武器，成為軍事侵略的幫兇之一。
根據《每日郵報》報導，烏克蘭足協執行委員會發表多項聲明，「伊朗一系列侵犯人權的行為，可能違反國際足總規章的原則和規範」、「考量聯合國安理會針對伊朗實施制裁，以及伊朗涉嫌參與俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，我方向FIFA提出建議，將伊朗從2022年世界盃排除」。
先前烏克蘭頓內茨礦工足球隊（Shakhtar Donetsk）執行長帕爾金（Sergiy Palkin）先前就公開呼籲由烏克蘭取代伊朗參加世界盃，「伊朗領導層在觀看他們的國家隊參加世界盃時會很開心，但烏克蘭人將被伊朗的無人機和伊朗飛彈殺害。」
伊朗本屆被排在B組，11月21日首戰將對上英格蘭，之後對上威爾斯、美國。
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