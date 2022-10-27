世足賽／澳洲未打先戰 譴責卡達迫害移工、侵害同性戀人權

2022世足賽將在卡達舉辦，不過自卡達獲得主辦權以來爭議不斷，包括迫害移工與侵害同性戀人權，澳洲隊今日在社群媒體發表影片，公開譴責卡達政府，是第一支有球員公開譴責主辦國的球隊。

根據英國《衛報》調查指出，已有6500名移工在卡達死亡，這些移工來自印度、巴基斯坦，尼泊爾，孟加拉和斯里蘭卡等地。包括澳洲國家隊隊長萊恩（Mathew Ryan）在內的16名球員出鏡表示，「解決這些問題並不容易，我們與FIFPro（國際職業足球員協會）、國際工會聯合會、國際建築木工協會站在一起，尋找如何改革卡達的體制。

球員們認同卡達政府廢除kafala制度（僱主能拿走工人的護照並阻止他們離開該國），但做得還不夠多，應該建立一個移民資源中心，為那些被剝奪權利的人提供有效的補救措施。

A message from our @Socceroos on the @FIFAWorldCup #SupportingThePlayers pic.twitter.com/bUqW2pne1w — Professional Footballers Australia (@thepfa) 2022年10月26日

卡達將同性戀視為犯罪，對此澳洲隊球員卡瓦洛（Josh Cavallo）去年出櫃後就曾表示，「害怕在這個把同性戀視為犯罪的國家比賽。」該影片也呼籲卡達政府將同性戀合法化，「作為最具多元文化、多樣性和包容性的運動，希望每個人都能感到安全，成為真正的自我。」

除了澳洲隊外，丹麥隊也將穿著全黑球衣「toned down」來抗議卡達侵犯人權的行為，另外英國在內的9支歐洲國家隊，將配戴「One Love」的臂章，抗議卡達的同性戀相關法律。