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世足賽／女性受不公平待遇 伊朗運動員籲請FIFA禁賽自家球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗國家隊。 路透社
伊朗國家隊。 路透社

伊朗人民已經受夠政府的惡行了，一些運動員和西班牙律師事務所合作，在近期提交一份正式聲明，希望FIFA（國際足球總會）禁止伊朗參加卡達世界盃。

伊朗婦女近期不斷受到政府迫害，該聲明寫道，「如果伊朗足球聯合會只是遵循政府的指導方針，不允許女性進入體育場館，那麼他們不能被視為不受任何形式影響的獨立組織，這違反國際足聯章程第19條的規定。」、「伊朗婦女的處境非常糟糕。邪惡與錯誤在足球世界中仍然存在，足球場本應是所有人的安全場所，但對女性甚至男性來說都不是安全的。」

該聲明繼續向FIFA施加壓力，要求採取行動，「國際足聯必須選擇一邊。國際足聯在這件事上不該保持中立，因為伊朗足協不是中立的，而是配合壓迫和排斥體育生態系統中的女性。

不只是女性，伊朗政府還扼殺運動員的聲音，阻止他們公開發言。前伊朗國家隊成員馬西尼（Hossein Mahini）、戈拉米（Aref Gholami）和著名球員卡里米（Ali Karimi）、戴伊（Ali Daei）都曾受到政府的威脅、騷擾甚至監禁。

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