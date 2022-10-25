快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

世足賽／籌辦賽事狂挨罵 卡達國王：沒有主辦國被批那麼慘

中央社／ 杜哈25日綜合外電報導
卡達籌備世界盃足球賽（World Cup）遭受「空前」批評。 美聯社
卡達籌備世界盃足球賽（World Cup）遭受「空前」批評。 美聯社

卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天表示，卡達籌備世界盃足球賽（World Cup）遭受「空前」批評，而這類攻擊已形同「誹謗」。

法新社報導，塔米姆在演說中表示：「自從我們贏得主辦世界盃的榮耀後，卡達承受了不曾有主辦國面對的空前（批評）活動。」

國際足球總會（FIFA）2010年給予卡達世界盃的主辦權，此後卡達耗資數百億美元籌備。但這個蘊藏豐富能源的波斯灣國家對待外籍勞工、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）與女權的方式，不斷受到檢視。

塔米姆告訴卡達立法會：「起初我們真誠處理這些事，甚至認為有些批評是正面、有用的，幫助我們進行必要的發展。」

「然而很快我們就明白，這種活動持續擴大，還納入誹謗和雙重標準，而且很不幸地，猛烈到讓很多人納悶，背後的真實理由和動機為何。」

卡達是第一個主辦世界盃的阿拉伯國家，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）曾說，卡達世界盃將是「史上最佳」。

2022年世界盃足球賽預計於11月20日開幕。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

大陸熊貓外交！「四海、京京」出使卡達 首度定居中東

大熊貓「四海」、「京京」前往卡達 首次旅居中東

足球／下月舉辦世界盃 卡達再獲2023年亞洲盃主辦權

世足賽／球迷湧入卡達搶觀賽 逾150萬人申請通行證

相關新聞

世足賽／籌辦賽事狂挨罵 卡達國王：沒有主辦國被批那麼慘

卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天表示，卡達籌備世界盃足球賽...

世足賽／梅西確定最後一舞 C羅與內馬爾還有懸念

卡達世界盃足球賽進入倒數1個月，繼日前35歲的阿根廷足球巨星梅西已公開表示，這次將會是他個人生涯最後一屆世足賽後，包括3...

世足賽／世足倒數30天 巴西奪冠熱門、日本在「死亡之組」

卡達世界盃足球賽開踢倒數30天，上屆奪冠的法國力拚衛冕，不過世界盃的「全勤生」巴西以堅強陣容成為冠軍最大熱門，各國奪冠賠...

世足賽／奪冠大熱門 梅西看好法國和巴西

2022卡達世界盃即將在11月開打，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）受訪時談到冠軍獎落誰家，他表示看好衛冕軍法國與巴西。 梅西接受《DirecTV Sports》表示巴西、德國、英國、

世足賽／英格蘭對「大嫂團」訂出規範 不能穿著太露及當眾示愛

世足賽即將開踢，英格蘭足球國家隊近日對國腳的妻子及女朋友「大嫂團」(WAGS)發布一項指引，要求她在世界盃期間注意言行舉止，避免引起不必要的困擾甚至觸犯卡達的法律，因此特別規定穿著要得體，必須遮住肩膀

世足賽／球迷湧入卡達搶觀賽 逾150萬人申請通行證

卡達今天表示，已有超過150萬人為11月20日登場的世界盃（WorldCup）足球賽申請必要通行證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。