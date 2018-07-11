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韓職／王維中對起亞虎 前兩局送出2K兩隊0：0

克羅埃西亞vs.英格蘭運彩情報 推薦英格蘭不讓分勝

2018-07-11 17:33RZS運彩封神榜 文／洛老師提供

英格蘭在較輕鬆的籤表區果然一路過關斬將，看好他們能一路闖進冠軍決賽。 美聯社
英格蘭在較輕鬆的籤表區果然一路過關斬將，看好他們能一路闖進冠軍決賽。 美聯社
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