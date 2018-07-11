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奇！南投流域驚見「陰陽河」 民眾好奇爭睹

颱風假全公司只有一人到班 老闆驚覺：請那麼多人幹嘛？

不挺自家球隊 1/3蘇格蘭人不希望英格蘭奪冠

2018-07-11 14:21聯合新聞網 綜合報導

蘇格蘭一間酒吧外牆掛著「哪一隊都好，就是不要英格蘭」的看板。圖截自 IG:C...
蘇格蘭一間酒吧外牆掛著「哪一隊都好，就是不要英格蘭」的看板。圖截自 IG:Commercial Hotel/bar/club
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