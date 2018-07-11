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法國1：0氣走比利時 隊史第3度殺入決賽

法國1比0淘汰比利時 隔12年再闖世足冠軍賽

2018-07-11 04:40中央社 台北11日電

烏迪迪（Samuel Umtiti）把球頂進，先馳得點。 美聯社
烏迪迪（Samuel Umtiti）把球頂進，先馳得點。 美聯社
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