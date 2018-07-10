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煮茶論戰 ／比、法極速戰 教頭是關鍵

2018-07-10 03:55聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授）

法國隊以2比0戰勝烏拉圭隊，挺進四強，接下來對決比利時。 （中新社）
法國隊以2比0戰勝烏拉圭隊，挺進四強，接下來對決比利時。 （中新社）
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