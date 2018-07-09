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踢進4強 克羅埃西亞雙雄寫紀錄

2018-07-09 04:02聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

克羅埃西亞守門員蘇巴西奇神情痛苦躺在地上，他受傷仍護著球。 （美聯社）
克羅埃西亞守門員蘇巴西奇神情痛苦躺在地上，他受傷仍護著球。 （美聯社）
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