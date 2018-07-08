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謝曉星說核四不安全 台大醫：你不是民進黨原能會小組長

PK戰連勝 克羅埃西亞史上第2隊

2018-07-08 09:49聯合報 記者林宋以情╱即時報導

克羅埃西亞是史上第二支PK連勝。 美聯社
克羅埃西亞是史上第二支PK連勝。 美聯社
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